Caixinha ressalta importância de amistoso antes de estreia do Santos no Brasileirão

Em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o amistoso contra o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereia, por 4 a 1. Pedro Caixinha, técnico do Peixe, ressaltou a importância do duelo antes do início do torneio nacional.

A equipe entrou em campo pela primeira vez depois da eliminação no Paulistão, para o Corinthians, no último domingo. Caixinha, que promoveu a entrada de 23 jogadores no jogo, elogiou a postura do time no primeiro desafio após a queda no Estadual.

"Foi importante pela seriedade que colocamos no jogo. Era muito importante depois de uma boa semana de trabalho terminá-la da melhor maneira. Normalmente não é fácil. Depois de uma eliminação e antes de uma Data Fifa, pode haver algum momento em que o grupo fique desfocado. Ficamos muito satisfeitos por isso, pela forma como colocamos seriedade no jogo. Depois, o outro objetivo era esse: ritmo e minutagem. Isso foi conseguido. Tínhamos que dar uma resposta depois dessa eliminação, a equipe tem que ter essa mentalidade. Quando não ganha, tem que dar sempre uma resposta", disse o português em coletiva após o amistoso.

Final de #CFCxSAN. Santos vence por 4 a 1, com gols de Tiquinho (2), Zé Ivaldo e Deivid Washington. pic.twitter.com/ODOV82CR5f ? Santos FC (@SantosFC) March 16, 2025

O Santos estreia no Brasileirão no próximo dia 30, contra o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília). Caixinha também destacou a importância de jogar fora de casa, já que a estreia será longe da Vila Belmiro.

"Foi importante fazer um último teste antes do início do Brasileirão. Como a estreia vai ser fora de casa, também foi bom nesse sentido. Penso que foi muito bom em todos os níveis", afirmou.

O técnico tem mais quatro dias de trabalho com o elenco antes do início da Data Fifa. Ele desejou sorte para os atletas convocados por suas seleções e falou sobre a permanência de outros, como a de Neymar, cortado da convocação de Dorival Júnior por lesão. O craque, inclusive, ficou de fora do amistoso, mas acompanhou a delegação em Curitiba.

"Agora, é desfrutar estes quatro dias. Àqueles que vão para as seleções, desejá-los o melhor, e àqueles que vão seguir, como Neymar, João Schmidt, Guilherme e Escobar, é importante que se recuperem para quando voltarmos estarem juntos da equipe e começarmos a preparar aquilo para iniciar o Brasileirão da melhor maneira", finalizou.