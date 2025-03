Borboleto lamenta abandono no final da corrida, mas faz saldo positivo de primeiro GP na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 neste domingo, no GP da Austrália, pela Kick Sauber. O piloto teve uma boa largada, mas abandonou a corrida quando rodou o carro e se chocou contra o muro na volta 45.

Borboleto lamentou a forma como terminou a corrida, que contou com muita chuva, mas celebrou o bom desempenho no fim de semana. O brasileiro ficou na 15ª colocação em sua primeira classificação, no último sábado.

"Infelizmente, a corrida não terminou como esperávamos - o que é uma pena, pois as coisas estavam indo muito bem para mim. Quando o Safety Car terminou, eu estava bem atrás do pelotão. Tentei me recuperar, mas toquei na zebra e acabei no muro. Sabíamos que tudo poderia acontecer em condições como essas, dei o meu máximo e acabei forçando um pouco demais", disse Borboleto

Estou feliz pelo Nico e pela equipe por marcar pontos hoje. Ele fez um trabalho incrível, e todos mereceram, tanto na pista quanto em nossa sede em Hinwil. No geral, acho que é seguro dizer que meu fim de semana de estreia foi bom, especialmente considerando meu resultado de classificação ontem. Tive muito aprendizado, conheci melhor a equipe e sua dinâmica. Vamos seguir trabalhando e buscar resultados ainda melhores em Xangai, na semana que vem" completou.

O piloto brasileiro volta às pistas já no próximo final de semana. Entre os dias 21 e 23 de março, o Circuito de Rua de Xangai, na China, recebe as disputas da segunda etapa da temporada.