Benfica vence o Rio Ave e se mantém na briga pelo título do Português

O Benfica superou o Rio Ave fora de casa, neste domingo, por 3 a 2, no Estádio do Rio Ave. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Português, contou com gols de Kokçu, Pavilids e Akturkoglu para os visitantes, enquanto Aguilera e Clayton marcaram para os donos da casa.

Com 59 pontos somados, a equipe de Lisboa é a vice-líder da competição, com três pontos atrás do líder Sporting - os Encarnados ainda têm um jogo a menos que o primeiro colocado.

Já o Rio Ave perdeu a chance de subir uma posição na tabela e se mantém na 11ª colocação, com 29 pontos.

Ambas as equipes voltam a campo após a data FIFA, pela 27ª rodada do campeonato local. No dia 28, o Benfica visita o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, às 17h15 (de Brasília). Um dia depois, o Rio Ave enfrenta o Casa Pia, no Estádio Municipal de Rio Maio, às 12h30.

Os gols do jogo

Aos 30 minutos da primeira etapa, a defesa do Rio Ave conseguiu afastar a bola após cruzamento na área, porém, ela caiu nos pés de Kokçu, que dominou alguns metros antes de meia-lua e chapou de direita, para abrir o placar e marcar um golaço, no ângulo, para o Benfica.

Com oito minutos no relógio, foi marcado pênalti para os visitantes, na segunda etapa. O artilheiro Pavlidis foi para a cobrança e bateu firme, alta, do lado esquerdo do goleiro, não deixando chances para o arqueiro defender.

O Rio Ave diminuiu aos 19 da etapa complementar, em falta cobrada por Brandon Aguilera, que contou com um desvio na barreira para deixar o seu tento.

Dez minutos depois, os donos da casa conseguiram empatar a partida. Clayton roubou a bola do zagueiro rival, na frente da área, então limpou o goleiro para marcar.

Já com 35 do segundo tempo, Aursens conseguiu um belo passe rasteiro pelo lado direito do campo, para o interior da área, onde Akturkoglu dominou, tirando do goleiro e apenas empurrou para marcar o gol da vitória dos Encarnados.