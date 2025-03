Bayer Leverkusen vira contra Stuttgart no Campeonato Alemão

Após a eliminação na Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen virou sobre o Stuttgart na 26ª rodada do Campeonato Alemão. Neste domingo, na Mercedes-Benz Arena, a equipe de Xabi Alonso venceu por 4 a 3, com Patrik Schick marcando o gol da vitória.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen continua na vice-liderança do campeonato, com 56 pontos, a seis do líder Bayern de Munique. Já o Stuttgart permanece na décima colocação, somando 37 pontos.

O Bayer Leverkusen só volta a jogar no dia 28 de março, contra o Bochum, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, às 16h30 (de Brasília). Na mesma competição, o Suttgart enfrenta o Eintracht Frankfurt, às 14h30, no dia 29 deste mês.

O jogo

Com o apoio de sua torcida, o Stuttgart foi superior ao Bayer Leverkusen, apresentando as melhores oportunidades da primeira etapa. Com 14 minutos, Demirovic aproveitou o rebote do goleiro Hrádecky e abriu o placar para os donos da casa.

Aos poucos, a equipe de Xabi Alonso equilibrou a partida, mas sem que os jogadores aproveitassem as poucas oportunidades no ataque.

Sem mudanças na volta do intervalo, logo aos quatro minutos, o Stuttgart amplia com Woltemade. O gol no início do segundo tempo não atrapalhou o Leverkusen para diminuir o placar com Frimpong, aos 11 minutos.

No entanto, com 17 minutos, Xhaka marcou um gol contra e deixou os donos da casa em vantagem novamente. O Leverkusen se recuperou rapidamente e faz o segundo com Hincapié aos 22 minutos. O empate aconteceu com 43 minutos, agora com Stiller marcando contra o Stuttgart e, aos 49, Schick virou a partida e garantiu a vitória para os visitantes.

Outros resultados da rodada

Bochum 1 x 3 Eintracht Frankfurt

Heidenheim 3 x 1 Holstein Kiel