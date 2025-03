Barcelona vira contra o Atlético e assume a liderança do Espanhol

Em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2, neste domingo. Lewandowski, Yamal e Ferran Torres marcaram para os visitantes, com o último indo às redes em duas oportunidades. Enquanto Julian Alvarez e Sorloth marcaram para os donos da casa, no Metropolitano.

Com a vitória, o Barcelona empata com o Real Madrid com 60 pontos e assume a liderança da competição, com um jogo a menos que os demais. Já os madrilenhos acumulam 56, ocupando a terceira posição na tabela.

O Barça volta a campo nesta quarta, quando enfrenta o Espanyol, no Ciutat Esportiva Dani Jarque, pelas semifinais da Copa da Catalunha, às 16h45. Já o Atlético enfrenta a mesma equipe e no mesmo local, porém, no dia 29 deste mês, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols do jogo

Em um belo contra-ataque dos Colchoneros, aos 45 do primeiro tempo, Simeone recebeu no lado direito da área adversária e, de primeira, tocou a bola para a marca do pênalti, onde estava Julian Alvarez, que finalizou e estufou as redes para os mandantes.

Aos 25 da segunda etapa, Gallagher disparou pelo lado esquerdo e rolou para Sorloth que, também na marca do pênalti, bateu e marcou o segundo da equipe na partida.

Dois minutos depois, Lewandowski matou no peito uma bela bola na entrada da área lançada por Inigo Martinez e bateu de esquerda, para diminuir o placar.

Com 33 no relógio, Raphinha conseguiu um belo cruzamento pelo lado direito do campo, para a linha da pequena área. Ferran Torres conseguiu infiltrar sem marcação e deu uma casquinha na bola, causando um leve desvio para atrapalhar o goleiro Oblak e empatar a partida.

No apagar das luzes, aos 47, Yamal driblou o defensor adversário e cortou para a esquerda. Com o pé esquerdo, o jovem chutou e contou com desvio para marcar o gol da virada do Barcelona.

Seis minutos depois, Raphinha pressionou a saída de bola do rival e conseguiu roubar a bola, que sobrou para Ferran Torres conduzir para a meia-lua e bater firme de direita, para sacramentar a vitória da equipe.