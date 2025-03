Bahia supera o Vitória na Fonte Nova e abre vantagem na final do Baiano

Neste domingo, na Arena Fonte Nova, o Bahia triunfou sobre o Vitória por 2 a 0, pela ida da final do Campeonato Baiano. No primeiro tempo, Gabriel Xavier e Erick Pulga cravaram para o Tricolor de Aço.

O Bahia está em busca de seu 51º título, enquanto o Vitória, último campeão, está de olho na sua 31ª taça de Campeonato Baiano.

Desta maneira, o Bahia sai em vantagem e pode perder por até um gol de diferença para o duelo de volta, no Barradão. A partida decisiva acontece no róximo domingo (23), às 16h (de Brasília).

Porém, antes, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, ambas as equipes entram em campo. Nesta quarta-feira, às 19h, o Bahia visita o CSA, no Estádio Rei Pelé. Por sua vez, o Vitória, no mesmo dia, às 21h30, enfrenta o Sport no Barradão.

OS GOLS

O Bahia inaugurou o marcador logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta pela esquerda, Gabriel Xavier subiu mais alto que a marcação e testou firme para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, aos 47 minutos, o Bahia ampliou a vantagem. Erick Pulga venceu ao disputar a bola contra o zagueiro Neris, invadiu a área e mandou um foguete para o fundo a meta defendida por Lucas Arcanjo.