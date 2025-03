Auxiliar comenta situação de Garro e avalia atuação do Corinthians em vitória no Derby: "Soubemos jogar"

O Corinthians saiu na frente na final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Palmeiras, por 1 a 0, no jogo de ida, disputado no Allianz Parque. Com isso, a equipe alvinegra leva a vantagem do empate para a decisão, que acontece na Neo Química Arena.

Após a partida, Emiliano Martínez, auxiliar do Corinthians, deu detalhes sobre a decisão de deixar Rodrigo Garro no banco de reservas. O camisa 8 era dúvida para o clássico e vinha atuando no sacrifício por conta de dores no joelho, o que pesou na escolha da comissão técnica.

"No caso de Rodrigo (Garro), trabalhamos nos treinos das duas formas e escolhemos de última hora não utilizá-lo pelo problema no joelho dele", explicou o auxiliar corintiano.

Técnico do Timão, Ramón Díaz reiterou que ainda não sabe se Garro estará 100% para o jogo de volta, mas garantiu que esse é o foco. "Agora, não podemos decidir. O mais importante é que ele possa se recuperar 100%. Precisamos dele, porque ele é um jogador importante, e nos gera muito futebol", disse o argentino.

Emiliano também analisou a vitória do Corinthians no Derby deste domingo. O auxiliar destacou o trabalho tático da equipe contra um adversário muito forte como o Palmeiras.

"Acho que soubemos jogar um jogo em um campo muito difícil, acho que o mais difícil da América do Sul, contra um time que vem ganhando os últimos títulos. Sabíamos que não seria fácil. E acho que foi mais tático, e a questão de aprender a jogar esses jogos. Estamos contentes, acho que fizemos um grande primeiro tempo, o segundo não gostei tanto, o time soube sofrer em momentos justos, mas acho que foi um primeiro tempo bom nosso, em que pudemos segurar um pouco mais a bola, ter um pouco mais de controle. Não fomos tão profundos na hora de criar ocasiões, mas em linhas gerais estamos satisfeitos com o que aconteceu no jogo", avaliou.

"O que mais gostei da equipe hoje foi estrategicamente, taticamente, sabendo que eles são uma equipe que pressiona muito. Jogamos muito bem taticamente, defensivamente, e os jogadores rivais não puderam entrar. Tenho que felicitar os jogadores, porque as partidas se ganham taticamente", reiterou Ramón.

Emiliano Díaz também foi questionado sobre a abordagem adotada pelo Corinthians para o clássico. O filho de Ramón Diáz vê que a estratégia não foi a de "se manter vivo" para o jogo de volta, mas ressaltou que o rival obrigou o Timão a adotar uma postura mais defensiva.

"Acho que não foi uma estratégia defensiva. O que acontece é que estamos falando de um time que tem o melhor treinador na América do Sul, tem um grande elenco, gastaram não sei quantos milhões. Não é tão fácil. Nós também nos propusemos a atacar, a manter a posse de bola. O adversário também joga em sua casa, em seu campo, com o sintético. Não é facil. Hoje não propusemos a nos defender, mas o Palmeiras te leva a se defender. Acho que a estratégia era também ter circulação de bola, e propor um jogo mais direto. Acho que nunca planificamos um jogo para nos defendermos. Ao contrário. Mas futebol tem dessas coisas. Acho que foi uma grande partida do Corinthians hoje", declarou.

Por fim, Emiliano também falou sobre a entrada de Romero no time titular para substituir Garro, o que alterou a forma corintiana de jogar.

"Acho que, taticamente, (o resultado) foi dos 11 jogadores, porque cada um tem sua função. Gostei muito do sacrifício do Memphis. Yuri também. Não só por Romero, porque ele conhece essa posição e acho que destacar somente um hoje não seria justo. Jogamos de uma forma diferente da que vínhamos jogando, mas não é só por um jogador, mas sim pelo que aconteceu entre os 11", concluiu.

Com a vantagem no agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta acontece no próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista voltou à decisão do Estadual depois de cinco anos e, agora, busca encerrar um jejum incômodo: a equipe não conquista um título desde 2019, quando ergueu o Paulista. Além disso, o Timão também pode impedir o tetracampeonato inédito do rival.