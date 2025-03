Atlético-MG se reinventa e atinge hegemonia inédita no Mineiro neste século

Do UOL, em São Paulo

O Atlético ampliou o seu domínio em Minas Gerais e se tornou o primeiro hexacampeão mineiro neste século.

Domínio em Minas

O Galo levou a melhor sobre o América para conquistar o hexa consecutivo e se isolar como o maior campeão do Estadual, com 50 títulos. O time comandado pelo técnico Cuca perdeu ontem por 1 a 0, mas levou no agregado porque havia vencido na ida por 4 a 0, e abriu 12 troféus de vantagem para o arquirrival Cruzeiro, que tem 38 troféus.

Começamos o ano um pouco desacreditados por tudo o que aconteceu, tínhamos 13% (de chance) para se classificar para as semifinais do Mineiro e conseguimos esse objetivo, então acho que a gente tem que comemorar muito esse Campeonato Mineiro, começar o ano com o pé direito é sempre muito importante.

Guilherme Arana

O técnico Cuca exaltou a conquista do Estadual e disse que o torneio deve ser valorizado, e comentou que perder a competição não dá ao elenco um bom início de ano.

Muita gente fala que não vale nada, mas perca um Estadual para o seu maior adversário e veja o que vale, o que significa. Significa pressão já no primeiro trimestre de trabalho e a gente está livre dessa pressão, mas com o pé no chão.

Cuca, ao Premiere

Tal sequência, inédita no século 21, havia sido registrada pela última vez no Campeonato Mineiro há mais de 40 anos — e justamente pelo Atlético. O clube conquistou seis edições seguidas entre 1978 e 1983. A Raposa, por sua vez, chegou no máximo ao penta, de 1965 a 1969.

A hegemonia em Minas foi estendida mesmo com o time tendo passado por uma reformulação. O time campeão teve seis caras novas com relação ao time que venceu o Cruzeiro em 2024: o lateral Natanael, os zagueiros Lyanco e Júnior Alonso, o meia Gabriel Menino, e os atacantes Rony e Tomás Cuello não estavam no clube no início da última temporada.

O técnico Cuca pediu foco nas próximas etapas, para concluir a reformulação do elenco. Mesmo com a conquista do Campeonato Mineiro, o treinador disse que quer buscar mais taças neste ano e precisa do elenco lado a lado.

A gente está em fase final de construção, e essa fase final é muito importante para toda a sequência do ano nos grandes campeonatos que nós vamos ter. Então a gente tem um ótimo time, a gente tem que ter um ótimo elenco, e precisamos desses acertos finais, que a gente caminhe junto no mesmo pensamento para fortalecer um pouco mais o nosso elenco e poder ter disputa de igual para igual com os grandes para buscar títulos grandes.

Cuca, ao Premiere

O título também é o primeiro de Cuca em seu retorno ao Galo. Multicampeão pelo clube mineiro, o treinador volta a levantar um troféu após sua passagem frustrada pelo clube em 2022. Um ano antes, em 2021, ele se sagrou campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil com o Atlético.