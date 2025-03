Arsenal supera o Chelsea em clássico londrino e volta a vencer no Inglês

O Arsenal interrompeu uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Inglês em grande estilo, ao derrotar o Chelsea por 1 a 0, no clássico deste domingo, no Emirates Stadium, em Londres. Assim, o time da casa chegou a 58 pontos, na vice-liderança da competição, 12 pontos atrás do Liverpool. O Chelsea soma 49, em quarto.

O Arsenal entrou em campo de forma arrasadora e mal deixou o Chelsea respirar. A equipe de Mikel Arteta pressionou a meta adversária desde o início e enfileirou várias oportunidades para abrir o placar. Até a metade da etapa inicial, a equipe da casa havia realizado sete finalizações contra apenas uma do rival.

O Chelsea era bombardeado por todos os lados, com Rice, Gabriel Martinelli e Trossard. De tanto insistir, aos 20 minutos, Merino aproveitou o escanteio cobrado por Odegaard, na primeira trave, tocou com a parte de trás da cabeça na bola e encobriu o goleiro Sánchez para abrir o placar para os anfitriões.

Depois do tento, a equipe do técnico Enzo Maresca subiu as linhas e equilibrou as ações, apesar de o Arsenal manter o controle da bola. A única chance dos visitantes no primeiro tempo, porém, foi criada em falha do goleiro David Raya, que por pouco não levou um "frango" em finalização de Cucurella.

O Arsenal manteve seu ímpeto ofensivo na volta do vestiário, mas o Chelsea se abriu e resolveu arriscar em busca do empate, especialmente nas transições em velocidade. As melhores oportunidades, porém, eram criadas pelo vice-líder, que só não ampliou a vantagem porque Sánchez mostrou segurança em finalizações de Merino, aos 14 minutos, e de Odegaard, aos 19.

Com o passar do tempo, O lado vermelho e branco reduziu ritmo e o conjunto azul organizou sua defesa, deixando o jogo travado no meio de campo. Incapaz de agredir durante os 90 minutos, o Chelsea só avançou nos acréscimos, mas já não havia tempo para buscar o empate.

Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Arsenal recebe o Fulham, em 1º de abril (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), enquanto o Chelsea receberá o Tottenham, no dia 2 (quarta-feira), às 15h45, no estádio Stamford Bridge.

BRASILEIROS DECIDEM

Em busca de vagas nas competições europeias, Fulham e Tottenham se enfrentaram, neste domingo, no estádio Craven Cottage, e o time da casa venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Fulham foi a 45 pontos, em oitavo, enquanto o time visitante estacionou nos 34, no meio da tabela.

Em um primeiro tempo morno, o time dos brasileiros Andreas Pereira, Willian e Rodrigo Muniz foi melhor e castigou a defesa do Tottenham. Apesar da pressão, o Fulham pouco conseguia chegar ao gol e, quando ameaçava a meta de Vicario, pecava nas finalizações, fazendo com que o goleiro tivesse pouco trabalho.

Na etapa complementar, a equipe comandada por Marco Silva continuou com mais volume de jogo, mas ainda não acertava a pontaria: Willian e Rowe criaram chances, mas chutaram para fora. Aos poucos, o Tottenham entrou no jogo e passou a pressionar, levando perigo principalmente com Solanke.

Justamente quando era melhor em campo e chegava com mais perigo ao gol adversário, o Tottenham acabou castigado. Em jogada brasileira, aos 34 minutos, após confusão na área, Andreas Pereira tocou para Rodrigo Muniz, que bateu no canto esquerdo para abrir o placar para os anfitriões.

O gol abalou os visitantes, que se perderam de vez em campo. Antes do apito final, aos 43 minutos, Sessegnon, que havia acabado de entrar, partiu em velocidade após lançamento de Leno, levou a melhor sobre Davies e mandou a bola no ângulo de Vicario para ampliar a vantagem e confirmar o triunfo.