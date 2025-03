Arrependida? Paige VanZant admite interesse em retorno ao UFC: "Não dei valor" 

Paige VanZant retornou ao octógono do UFC após quase cinco anos desde sua última apresentação. A americana esteve no corner de seu marido, Austin Vanderford, em sua estreia no Ultimate, na vitória por nocaute contra Nikolay Veretennikov. Após a experiência, a lutadora de 30 anos afirmou, em entrevista à TalkSport, que deseja retornar ao evento.

Paige detalhou a experiência do "retorno" ao UFC e relembrou o início de sua carreira, quando assinou contrato com a organização com apenas. Vale lembrar que VanZant fez sua última luta na maior liga de MMA do mundo contra a brasileira Amanda Ribas, em julho de 2020, quando acabou finalizada no primeiro round.

"Se eu for completamente honesta e transparente, cheguei a um ponto em que estava feliz com minha carreira, com meu sucesso na vida e com tudo o que conquistei. Claro, queria continuar perseguindo sonhos, mas, ao fazer a caminhada com meu marido (Austin Vanderford) novamente, pensei: 'Droga, eu realmente sinto falta disso e percebo o quão especial é.' Assinei quando tinha 19 anos, fiz minha estreia no UFC aos 20 e não percebi o quão grande era naquela época", ressaltou.

Nos últimos anos, Paige se aventurou em eventos de diferentes modalidades, como AEW (liga de telecatch americana), Bare Knuckle (boxe sem luvas) e Power Slap (liga de tapa na cara), o que garantiu um aumento de sua popularidade nas redes sociais. No entanto, o nível de competitividade presente no octógono parece ser o grande fator motivacional para a atleta, que competiu no evento entre 2014 e 2020.

"Eu não percebi o quão especial era. E agora, vendo esse processo e saindo, talvez eu tenha tomado isso como garantido. Sei que seria preciso muito trabalho e dedicação para que eu ganhasse minha chance de voltar ao UFC. Mas, definitivamente, meu coração sente falta disso. Então, poderíamos , veremos", finalizou VanZant.

Chance de retorno?

Recentemente, Paige VanZant assinou contrato com a nova liga de MMA GFL (Global Fight League). Mesmo fazendo parte do elenco, que conta com grandes nomes do esporte, a americana deve poder se desligar do evento sem grandes dificuldades. Ao menos é o que aconteceu com Jeremy Stephens, que mesmo depois de ser anunciado como atleta pela organização rescindiu seu vínculo e retornou ao UFC.

Ao 30 anos, Paige VanZant acumula um cartel profissional no MMA com 13 lutas disputadas, incluindo oito vitórias e cinco derrotas. No ponto de sua carreira, a americana enfrentou Rose Namajunas, em 2015, e acabou finalizada no quinto assalto, em duelo realizado em Las Vegas.