Arias vê lição para aprender após Fluminense perder Carioca para o Flamengo

O Fluminense empatou sem gols com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. O resultado fez o Tricolor ficar com o vice do torneio estadual.

O meia Arias falou sobre a partida. O colombiano destacou que os tricolores saem da final com lições para a sequência da temporada. A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 1.

Fim de jogo. Flamengo 0x0 Fluminense. Nosso próximo compromisso é pelo Brasileirão, fora de casa, contra o Fortaleza. pic.twitter.com/nTuibWynBj ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 16, 2025

"As finais são assim. São partidas de alta qualidade. São decididos nos detalhes. Sabíamos que teríamos que fazer algo a mais. O Flamengo é uma equipe muito qualificada. Saímos de campo com lições para aprender", disse.

Agora, o Fluminense passa a focar na estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Mano Menezes joga no dia 29 de março, contra o Fortaleza, no Castelão.