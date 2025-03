Arana comemora título do Mineiro pelo Atlético-MG e já projeta compromisso pela Seleção: "Gratificante"

O Atlético-MG faturou o hexa do Campeonato Mineiro neste sábado. A equipe comandada por Cuca perdeu o jogo de volta, disputado no Mineirão, mas ficou com a taça devido ao placar de 4 a 0 construído na primeira partida. Convocado pela Seleção Brasileira, o lateral esquerdo Guilherme Arana celebrou mais uma conquista pela equipe mineira e já colocou foco nos compromissos do Brasil

"Acho que começamos o ano um pouco desacreditados. Tínhamos 13% para se classificar às semifinais e conseguimos esse objetivo. Temos que comemorar muito esse mineiro. Começar o ano com o pé direito é sempre muito importante. Nosso maior rival vai ficar um mês sem atuar, sem jogar e isso poderia acontecer com a gente. Tem que valorizar muito e valorizar esse título", disse ao SporTV.

Guilherme Arana está presente na lista do técnico Dorival Júnior que irá disputar dois jogos nesta data Fifa de março. No dia 20, o Brasil recebe a Colômbia, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada. Depois, a Seleção vai até Argentina para enfrentar os donos da casa, no dia 25, no Estádio Monumental de Núñez, às 21 horas.

O lateral também celebrou a convocação e citou a responsabilidade de vestir a Amarelinha. A delegação se apresenta na segunda-feira para dar início à preparação para os compromissos. No momento, o Brasil ocupa a quinta posição na tabela, com 18 pontos.

"Muito gratificante, sempre um prazer um sonho. Muita responsabilidade. Temos dois jogos dificílimos, mas somos a Seleção Brasileira, temos que trabalhar nesses dias para procurar vencer as duas partidas", declarou.