Após quatro vices seguidos, feminino do São Paulo enfim supera o Corinthians em uma final

O time feminino do São Paulo venceu o Corinthians nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e conquistou a Supercopa do Brasil feminina, neste sábado, no Morumbis. O título foi o primeiro do Tricolor contra o rival após quatro derrotas seguidas.

O primeiro dos embates entre as equipes por decisões aconteceu em 2019. O São Paulo perdeu os dois jogos da final do Campeonato Paulista e foi superado pelo Timão.

? É CAMPEÃO! O #FutebolFemininoTricolor derrotou o Corinthians nos pênaltis, após empate por 0 a 0, e garantiu o título! Parabéns, @SaoPauloFC_fem!#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/rOEDwioy6K ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 15, 2025

Logo depois, em 2021, mais um encontro e mais uma derrota são-paulina. Novamente pelo Paulista, o Tricolor venceu o jogo de ida, mas perdeu na volta e ficou com o vice-campeonato. O cenário foi repetido dois anos depois. O São Paulo levou a melhor na primeira decisão, mas viu o Corinthians virar no segundo jogo.

A primeira final nacional disputada entre as equipes neste período também terminou com vitória corintiana. No ano passado, os rivais alcançaram a decisão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu as duas partidas e foi superado pelo rival em uma final pela quarta vez seguida.

O São Paulo conquistou o título da Supercopa feminina pela primeira vez e quebrou a hegemonia do Corinthians, tricampeão da competição. Agora, o time comandado por Thiago Viana vai em busca dos outros quatro torneios que disputa neste ano: Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.