André Mascote revela ofensa a potencial rival no UFC: "Chamei de corno"

Depois de conquistar sua quarta vitória consecutiva desde que estreou no Ultimate, com a finalização sobre o espanhol Daniel Barez no UFC Vegas 104, André Lima já pensa em seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Na verdade, antes mesmo da sua luta no sábado (15), 'Mascote', ao que tudo indica, já havia começado uma campanha para achar um novo oponente.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, André Mascote elegeu seus dois alvos preferenciais para sua próxima luta no UFC e revelou que já chegou a iniciar os 'contatos' com um deles, o americano Cody Durden. De acordo com o lutador baiano, inclusive, logo em seu primeiro contato com o rival de divisão, uma troca de ofensas já teria esquentado o clima entre eles.

"Eu quero o Cody Durden ou o Bruno Bulldog. Não tenho nada contra o Bulldog, ele é brasileiro também, mas nós estamos em uma empresa em que temos que trabalhar. Se eu não me engano, ele é o número 12 do mundo, e eu já lutei com três brasileiros, que tal mais um para fechar? (risos) (O Cody) fica postando foto da bunda da mulher dele lá. Isso não é coisa de sujeito homem. Até chamei ele de corno e ele ficou bravo. Seria legal fazer uma luta (contra ele). E se fosse no Brasil, (seria) melhor ainda", declarou Mascote.

Inspiração em Jean Silva

O uso do 'trash talk' para conseguir uma determinada luta é uma prática bastante comum e antiga, mas que nem todos atletas brasileiros parecem se sentir confortáveis em utilizá-la. Por isso, André Mascote busca inspiração no compatriota Jean Silva, que recentemente roubou a cena ao abusar das provocações direcionadas ao americano Bryce Mitchell, antes e depois de ser anunciado como seu adversário no UFC 314.

"Eu gosto (de dar uma causada), aprendi com meus ídolos. O Jean (Silva) é um cara que deu aula para a gente (com a provocação ao Bryce Mitchell). Eu vou fazer igualzinho. Vou levar a foto da bunda da mulher do Cody, já que ele postou (risos)", brincou André.

Aos 26 anos de idade e com um cartel ainda invicto como profissional (11-0), André Mascote desponta como uma das grandes esperanças do MMA brasileiro na atualidade. Contratado via Contender Series, o peso-mosca (57 kg) estreou no UFC em março do ano passado e, desde então, soma quatro vitórias consecutivas na organização.