Ana Marcela Cunha chega em segundo lugar no Rainha do Mar 2025

A campeã olímpica Ana Marcela Cunha cruzou na segunda colocação do Rainha do Mar 2025 realizado neste domingo, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A brasileira, que defendia a coroa, viu sua companheira de equipe na Itália, Barbara Pozzobon, garantir o título da competição. Representante da França, Caroline Jouisse completou o pódio.

Logo na largada, a espanhola María de Valdés tropeçou e caiu, atrasando a saída de Ana Marcela Cunha, que parou para ajudá-la. Mesmo com essa dificuldade, a baiana se classificou para a fase seguinte.

Na segunda bateria, Ana Marcela liderou a competição e se classificou para a grande final.

Não faltou emoção nos metros finais do Rainha do Mar de 2025, que foi decidido no finalzinho da corrida. A italiana Barbara Pozzobon acabou levando a melhor.

"Fiquei muito feliz em competir em casa e essa segunda colocação foi muito especial para mim. Quando eu saí da água, eu vi que era a Bárbara. Fiquei contente pela vitória dela, treinamos juntas na Itália", disse Ana Marcela.

Depois do pódio, Ana Marcela ainda permaneceu nas areias de Copacabana, onde atendeu todos os fãs que foram assisti-la.

"Esse carinho é o que faz toda diferença. É muito prazeroso receber essa alegria e o calor dessa torcida maravilhosa", encerrou.

Ana Marcela segue sua preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos, grande objetivo desta temporada. A competição será realizada em Singapura em julho.