Algoz de Fonseca, Draper derrota Rune com facilidade e é campeão em Indian Wells

O britânico Jack Draper conquistou seu primeiro título de ATP 1000 ao vencer o dinamarquês Holger Rune por 2 a 0, duplo 6/2, em 1h09 neste domingo na decisão de Indian Wells. Em sua campanha na Califórnia, Draper eliminou o brasileiro João Fonseca na segunda rodada, com direito a um "pneu" (6/0).

Aos 23 anos e em sua primeira final em um ATP 1000, Draper não deu chances ao rival, que é 2 anos mais novo, mas já tinha um título em três finais em torneios deste porte. Com o título, Draper salta da 14ª para a sétima colocação no ranking. A melhor posição de sua carreira era a 12ª. Rune, que já foi o número 4 do mundo, também avançou no ranking, saindo de 13º para 12º.

"Sabia que o Holger iria jogar bem, então precisava ser agressivo e jogar desde a primeira bola", afirmou o britânico, que conquistou o terceiro título da carreira. "Fiz um trabalho incrível e não permiti que ele jogasse. Senti que ditei o jogo muito bem."

Excelente sacador, Draper dominou esse fundamento contra o rival neste domingo. Conseguiu 10 aces, não cometeu nenhuma dupla falta e venceu 91% dos pontos disputados com seu primeiro saque, que teve média superior a 200 km/h. Como resultado, não cedeu nenhum break point ao dinamarquês no jogo e aproveitou quatro das sete chances que teve para quebrar o saque de Rune.

"Senti que joguei bem. Ontem tive alguns altos e baixos e pouca energia contra o Carlos. Aprendi com isso hoje", disse Draper, referindo-se à vitória por 6/1, 0/6 e 6/4 sobre o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo e campeão em Indian Wells em 2023 e 2024. O "pneu" diante de Alcaraz foi o único set que o britânico perdeu em seis partidas no torneio.