Abel promove retorno de Piquerez, e Corinthians terá Romero titular; veja escalações da final

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o duelo de ida da grande final do Campeonato Paulista. Do lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira promoveu uma mudança na lateral esquerda da equipe. Já o técnico Ramón Díaz definiu o Timão com Romero entre os titulares, e com Garro, que era dúvida, no banco de reservas.

O Palmeiras entrará para o Derby com uma única mudança em relação ao clássico da última segunda-feira. Piquerez, recuperado de lesão na coxa, assume a posição no lugar de Vanderlan. De resto, Abel Ferreira manteve a mesma base do time que foi titular no clássico da última segunda-feira, com Micael na zaga e Vitor Roque no comando de ataque.

Assim, o Palmeiras está escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Do outro lado, o técnico Ramón Díaz escalou Romero entre os titulares no lugar de Rodrigo Garro. Existia a dúvida se o argentino ficaria à disposição, uma vez que tem atuado no sacrifício devido a dores no joelho. O meia, assim, fica fora do 11 inicial e inicia no banco de reservas, dando lugar ao paraguaio. Além disso, Angileri assume a lateral esquerda no lugar de Matheus Bidu.

O Corinthians, então, está definido da seguinte forma: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Memphis; Romero e Yuri Alberto.

A bola rola às 18h30 (de Brasília) para o clássico entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Como o Timão tem a melhor campanha geral do Estadual, tem o direito de decidir em casa. O jogo de volta acontece no próximo dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Raphael Claus será o árbitro responsável por apitar o Derby, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa. José Cláudio Rocha Filho ficará a cargo do VAR.