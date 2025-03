Espanhol: Com dois de Mbappé e Vini no banco, Real vence e assume liderança

O Real Madrid manteve viva a luta pelo título do Campeonato Espanhol ao vencer o Villarreal por 2 a 1, no estádio de la Cerámica.

O Submarino Amarelo balançou as redes com o zagueiro Foyth, O time merengue conseguiu a virada com dois gols de Mbappé. Vinícius Júnior começou a partida no banco de reservas devido ao cansaço acumulado. O técnico Carlo Ancelotti já havia sinalizado a possibilidade de descanso para o atacante, que só entrou em campo na segunda etapa.

Após garantir vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões ao superar o Atlético de Madri, na quarta-feira (12), o Real Madrid segue na disputa pelo título da La Liga, com 60 pontos conquistados até o momento. O Barcelona, no entanto, pode ultrapassar o rival se vencer o Atlético de Madri neste domingo (16).

Por outro lado, o Villarreal, na quinta colocação com 44 pontos, busca se aproximar das posições que garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Real Madrid não vai jogar sem intervalo de 72 horas

O Real Madrid anunciou que não jogará mais nenhuma partida sem um intervalo de 72 horas em relação ao jogo anterior. O clube espanhol planeja levar a questão à Fifa para garantir o cumprimento dessa exigência. O comunicado foi divulgado neste sábado, pouco antes do confronto contra o Villarreal pelo campeonato espanhol.

Como foi o jogo

O jogo começou intenso, com Ayoze Pérez recebendo um passe na entrada da área e finalizando rasteiro. Mas Courtois fez uma grande defesa. No escanteio seguinte, a bola desviou em Tchouaméni e sobrou para Foyth, que, dentro da pequena área, abriu o placar para o Villarreal. O Real Madrid reagiu rapidamente, com Brahim ficando cara a cara com o goleiro, mas finalizando em cima de Diego Conde. A bola sobrou para Mbappé, que empatou para os Blancos. Pouco depois, Vázquez cruzou rasteiro para Mbappé, que, sem marcação, virou o placar com um forte chute.

O segundo tempo também começou movimentado, com o Villarreal criando boas chances, primeiro em um cabeceio de Barry e depois em um voleio perigoso de Foyth, ambos para fora. Vendo o adversário crescer, Carlo Ancelotti colocou Vinícius Júnior em campo no lugar de Brahim Díaz. Pouco depois, o brasileiro deu um belo passe para Valverde, que cruzou para a área, mas a bola tocou na mão de Baena, em lance que o árbitro interpretou como toque de apoio e mandou seguir. Nos minutos finais, o Villarreal seguiu pressionando, com Ayoze finalizando por cima do gol em mais uma tentativa de empate.

Gols e lances importantes

O jogo começou agitado. Ayoze Pérez recebeu um passe preciso na entrada da área e chutoi rasteiro para o gol. Courtois fez uma grande defesa. No escanteio seguinte, a bola desviou em Tchouaméni e caiu nos pés do capitão Foyth, que, dentro da pequena área, finalizou com a perna esquerda e balança as redes.

O Real Madrid reagiu. Brahim recebeu um passe enfiado, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou em cima de Diego Conde. A bola sobrou para Mbappé, que não perdeu a chance e empata para os Blancos.

Mais um de Mbappé. Vázquez apareceu livre na direita e cruzou rasteiro para trás. Mbappé, sem marcação, chegou para finalizar com força e precisão, virando o placar. Conde ainda tentou alcançar a bola, mas não conseguiu impedir o gol.



O Villarreal tenta voltar ao jogo. Ayoze recebeu a bola para puxar o contra-ataque, mas foi derrubado por Tchouaméni. O defensor francês levou o primeiro cartão amarelo da partida.

Perigo para o gol de Courtois. Pepe surgiu bem pela direita, disparou um forte chute em direção ao gol. Courtois conseguiu se esticar e realizou uma defesa difícil, rebatendo a bola.

O segundo tempo começa agitado. Baena cruzou com precisão para Barry, que sobiu bem para o cabeceio. A bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, Foyth surgiu novamente dentro da área após escanteio cobrado por Baena. O zagueiro acertou um bonito voleio, mas a bola também foi para fora, afastando mais uma chance para o Villarreal.



Hora da mudança. Percebendo a queda de ritmo do time e o crescimento do Villarreal na partida, Carlo Ancelotti optou por lançar Vinícius Júnior em campo, substituindo Brahim Díaz na segunda etapa.



Ataque do Real. Vini Jr. encontrou Valverde com um belo passe, e o uruguaio cruza para a área. Baena, ao tentar o corte com um carrinho, acabou tocando a bola com a mão. O árbitro interpretou como um toque de apoio e mandou o jogo seguir.



Derrota confirmada. O Villarreal seguiu pressionando em busca do empate, com Ayoze recebendo um bom passe, dominando e finalizando, mas a bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. O Submarino Amarelo tentou até o fim, mas não conseguiu furar a defesa do Real Madrid e acabou derrotado.

Ficha técnica:

VILARREAL 1 X 2 REAL MADRID

Data e horário: 15 de março, às 14h30 (de Brasília).

Competição: Campeonato Espanhol.

Local: Estádio de la Cerámica, Villarreal (ESP)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: Nevado Rodríguez e Martínez Nicolas.

Quarto árbitro: Garcia Gómez.

Cartões amarelos: Tchouameni (REA), Fran Garcia(REA), Cardona(VIL), Foytrh( VIL)

Gols: Foyth (7'/1ºT), Mbappé (16'/1°T), Mbappé (22'/1°T).

Vilarreal: Diego Conde, Costa, Kambwala, Foyth, Buchanan(Yeremy), Santi C.V., Alex B., Gueye, Pepe(Barry), Ayoze, S. Cardona(Pedraza). Técnico: Marcelino Toral.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Fran García, Tchouameni, Valverde (Arda Guler), Camavinga, Bellingham, Asencio(Rudiger), Brahim (Vinicius Junior), Rodrygo (Modric), Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.