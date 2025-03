Um Fla x Flu celeste: clássico coloca em jogo duelo de gerações uruguaias

Do UOL, no Rio de Janeiro

Acostume-se com o sabor do chimarrão pois a final do Campeonato Carioca tem um toque celeste. O Fla x Flu de amanhã, no Maracanã, coloca mais uma vez frente a frente um duelo de gerações uruguaias. No Rubro-Negro, o lado mais experiente. No Tricolor, a nova safra comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, que conta ainda com um desafeto do treinador.

O que aconteceu

O Flamengo tem quatro jogadores que disputaram as duas últimas Copas do Mundo pelo Uruguai: Arrascaeta (30 anos), De la Cruz (27 anos), Varela (31 anos) e Viña (27 anos), este último lesionado.

Já o Fluminense possui duas jovens promessas em seu elenco: Lavega, de 20 anos, e Bernal, de 21. Ambos ainda dando seus primeiros passos na seleção.

Bernal foi convocado duas vezes para as Eliminatórias, em 2024, e Lavega uma, na mesma janela do companheiro de Flu. Na ocasião, a dupla pôde conviver com o quarteto do Flamengo.

Os tricolores colecionam passagens pelas seleções de base do Uruguai, sendo que Lavega foi destaque no Sul-Americano sub-20 deste ano, com oito jogos disputados, dois gols e uma assistência.

Os rubro-negros, por sua vez, seguem sendo convocados por Marcelo Bielsa. Arrascaeta, De la Cruz e Varela foram chamados para os jogos contra Argentina e Bolívia.

Já Viña se recupera de uma grave lesão no joelho direito e na tíbia. O episódio aconteceu em agosto do ano passado e a previsão é a de que retorne aos gramados somente no segundo semestre. O lateral já faz alguns trabalhos no campo, mas ainda sem bola.

Tanto a geração uruguaia do Flamengo quanto a do Fluminense não conquistou títulos pela seleção. O último título do Uruguai foi a Copa América de 2011.

Canobbio brigou com Bielsa

Canobbio e De la Cruz duelam no Fla x Flu do primeiro jogo da final do Carioca Imagem: Adriano Fontes/ Flamengo

Canobbio é o outro uruguaio do Fluminense. Com 26 anos, é mais da geração do quarteto rubro-negro e, inclusive, disputou a Copa do Mundo de 2022 com eles.

O atacante, porém, brigou com o técnico Marcelo Bielsa. Desde então, não foi mais convocado. Em entrevista ao programa "Minuto 1", Canobbio disse ter sido desrespeitado pelo treinador argentino.

Teve muita falta de respeito constantemente. Eu sou muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi.

Canobbio, ao programa "Minuto 1"

Sua última participação na seleção uruguaia foi na Copa América de 2024. Ele entrou em campo apenas uma vez, quando ficou irritado e chutou vários objetos que estavam na beira do gramado. A relação com Bielsa, porém, já tinha ruídos desde 2023. Mesmo em boa fase no Fluminense, ele novamente não foi lembrado na convocação que aconteceu na última quinta-feira.

Em uma análise de vídeo que ele (Bielsa) fez, acabou me culpando por alguma coisa. Obviamente o jogador sabe quando joga bem ou mal. Nessa partida me senti muito bem. Individualmente, me senti muito bem e me chocou muito a maneira como ele falou.

Canobbio, ao programa "Minuto 1"

Arrascaeta anfitrião; Lavega 'soltinho'

Com mais tempo de casa, Arrascaeta foi o anfitrião de seus companheiros uruguaios no Flamengo. O meia costuma dizer que já se sente "carioca", pois está no Rio desde 2019.

O camisa 10 fez questão de ambientar Varela, De la Cruz e Viña, que atualmente já estão entrosados com todos, apesar de estarem sempre juntos com os demais estrangeiros.

No Fluminense, Lavega é o mais extrovertido. Mesmo com pouco tempo de clube, costuma interagir, não se intimida em gravar conteúdos para as redes sociais tricolores e está sempre brincando com os brasileiros. Bernal, por sua vez, é mais tímido. Ambos se conhecem desde a adolescência.

Mais experiente e com mais tempo de futebol brasileiro, Canobbio tem sido uma espécie de "irmão mais velho" de Lavega. No Tricolor, eles têm ficado muito próximos e o atacante costuma orientar o jovem com a vida no país.