UFC Vegas 104: Stephanie Rondinha batalha, mas perde para Sam Hughes em luta parelha

Após promover um trabalho de ganho de massa corporal, Stephanie Luciano chegou para o UFC Vegas 104 deste sábado (15) possivelmente em sua melhor forma física. E dentro do octógono, a brasileira demonstrou bastante pujança, travando uma verdadeira batalha contra Sam Hughes. Em uma luta parelha decidida nos detalhes, porém, 'Rondinha' acabou superada pela rival americana na decisão dividida dos juízes.

O resultado marcou a primeira derrota da brasileira dentro do Ultimate. Com apenas 25 anos de idade, Stephanie agora detém um cartel de seis vitórias, dois reveses e um empate no MMA profissional. O fiel da balança para definir o confronto foi o segundo assalto, em que Hughes chegou muito próximo de finalizar Rondinha, abrindo dois pontos na opinião de um dos juízes.

"Deveria ter feito mais no terceiro round, devo melhorar algumas coisas. Mas que sensação maravilhosa! Tenho que agradecer a todos meus treinadores", destacou Hughes, ainda no octógono, após desbancar a brasileira.

A luta

Hughes começou a luta marchando para frente, mas acabou recebida com bons cruzados de Stephanie. Tentando imprimir seu ritmo, a americana balançou a brasileira com 'overhands'. Após segurar a perna da rival, Sam colocou a luta para baixo, mas viu 'Rondinha' rapidamente se reerguer. Com a guarda baixa, Stephanie foi acertada com perigo algumas vezes. Em resposta, Rondinha usou combinações de boxe e muay thai para equilibrar as ações na reta final do assalto.

Mais confiante, Stephanie iniciou o segundo round conectando bons contragolpes, sobretudo no boxe. Na longa distância, a brasileira também mostrou seu arsenal de chutes para minar o gás de Hughes. Atenta, a americana encurtou e conseguiu aplicar uma bela queda, caindo já na montada. Após encaixar um 'mata-leão' justo, Sam quase liquidou a fatura, mas Rondinha mostrou coração para se livrar da pegada. Ainda por baixo, a mineira levou muitos golpes no 'ground and pound', mas resistiu até o soar do gongo.

Atenta na estratégia, Hughes iniciou o terceiro round se jogando nas pernas de Stephanie, que defendeu a investida e colocou a rival para baixo. Novamente em pé, a brasileira ditou o ritmo do duelo, com cruzados perigosos. A americana, acusada, buscou novamente a queda, mas sem sucesso. Mais inteira fisicamente, Rondinha conseguiu conter o ímpeto de Sam, tanto no clinch, quanto na trocação.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

Sam Hughes venceu Stephanie Rondinha por decisão dividida

André Mascote venceu Daniel Barez por finalização no terceiro round

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round

