Técnico da Inglaterra, alemão Tuchel diz que não vai cantar hino: 'Vou conquistar esse direito'

O alemão Thomas Tuchel fará, na próxima sexta-feira, sua estreia como treinador da seleção inglesa. O ex-comandante de PSG, Chelsea e Bayern de Munique enfrentará a Albânia, dentro de casa, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

E antes mesmo de entrar em campo com seus jogadores, Tuchel já teve de enfrentar uma primeira polêmica. Terceiro estrangeiro e primeiro alemão a ser técnico da Inglaterra (o sueco Sven-Goran Eriksson e italiano Fabio Capello estiveram no cargo anteriormente), ele foi questionado se irá cantar o hino britânico à beira do gramado e disse que não.

"Em primeiro lugar, vocês têm um hino nacional muito poderoso, emocional e significativo e eu não poderia estar mais orgulhoso de estar no banco e no comando da seleção inglesa. Mas por ser tão significativo, emocional e poderoso, eu sinto que tenho de ganhar meu direito de cantá-lo. Você não pode simplesmente cantar. É por isso que decidi que não cantarei em minhas primeiras partidas", disse o treinador de 51 anos.

"Eu ganharei o direito com resultados, construindo um grupo, fazendo meu trabalho corretamente e criando um sentimento onde talvez até vocês (da imprensa) digam em algum momento: 'Agora é hora de você cantá-lo. Parece que você mereceu e você é um inglês de verdade agora!'", completou Tuchel, que disse já saber a letra do hino de cor.

A questão do hino já havia surgido um pouco antes da chegada do treinador alemão. No segundo semestre de 2024, o britânico de origem irlandesa Lee Carsley esteve no comando da seleção inglesa e também decidiu não cantar o hino à beira do gramado.