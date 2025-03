Tamires vê "jogo justo" em vice do Corinthians na Supercopa e reconhece: "A gente podia mais"

Neste sábado, o Corinthians ficou com o vice-campeonato da Supercopa feminina ao perder para o São Paulo nos pênaltis, por 4 a 3, no estádio do Morumbis. O Timão não teve tarde brilhante fora de casa e terminou com o vice da competição, da qual é tricampeão.

Após o Majestoso, Tamires reconheceu que as Brabas ficaram devendo. A capitã corintiana avaliou o confronto como um "jogo justo", mas ressaltou que, mesmo após a derrota, o trabalho segue para a sequência da temporada.

"Com certeza. Acho que a gente sabia que esse ano a competitividade iria aumentar ainda mais, desde o início dos campeonatos, e hoje foi um dos jogos entre São Paulo e Corinthians mais truncados, mais difíceis, que teve mais chances de finalização. Um jogo muito intenso também. Um jogo justo. Temos que saber que a gente podia mais, trabalhar os nossos erros, saber a potência que o Corinthians sendo, e continuar trabalhando que ainda tem muita coisa pela frente", declarou em entrevista ao SporTV.

No futebol feminino, Tamires sempre deixa claro a necessidade de investimento de outros times e destaca o retorno de tal valorização no Corinthians, acostumado a ganhar títulos todos os anos. Quando questionada sobre o aumento dessa competitividade e como as Brabas encaram isso, a lateral disse que a equipe precisa manter a mentalidade vencedora.

"Temos que enfrentar sempre de cabeça erguida e sabendo que temos que trabalhar ainda mais. Conquistar tudo que o Corinthians conquistou, ser a referência que o Corinthians é, isso veio com muito trabalho. Temos que continuar com essa cabeça, trabalhando, e querendo que o futebol feminino sim cresça em todos os clubes, que os clubes continuem investindo, porque é isso que vai fazer o futebol crescer. Temos que continuar com essa mentalidade vencedora, e com essa competivividade que temos dentro da gente, e honrar a camisa do Corinthians em todos os jogos que formos jogar", concluiu Tamires.

Nesta temporada, as Brabas ainda disputam outros quatro títulos: Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão e Brasileirão. Elas são as atuais campeãs de três desses quatro torneios.

Mirando o restante da temporada, o Corinthians retorna aos gramados pela Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. Pela rodada de abertura da competição, o Timão visita o Real Brasília nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Valmir Campelo Bezerra.