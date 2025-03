Substituto de Neuer, Urbig falha e Bayern de Munique cede empate ao Union Berlin

Após sair derrotado em casa pelo ameaçado Bochum, o Bayern enfrentou outra equipe da parte de trás da tabela do Campeonato Alemão, o Union Berlin, não foi bem e só ficou no empate por 1 a 1, neste sábado, no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim. O líder da competição encontrou dificuldade para chegar ao gol e cedeu o empate em uma falha do jovem Urbig, que substituiu Neuer no gol.

Com o resultado, o Bayern chegou a 62 pontos na ponta da tabela, mas pode ter sua vantagem em relação ao Bayer Leverkusen, o vice-líder, reduzida para seis pontos, caso o time do técnico Xabi Alonso derrote o Stuttgart, neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília). O Union chegou a 28 na luta contra o rebaixamento.

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. Disposto a se recuperar da derrota na rodada anterior, o Bayern foi para cima dos anfitriões. Apesar de controlar o jogo, com amplo domínio da bola, o time comandado pelo belga Vincent Kompany encontrou dificuldades para penetrar na retranca do Union Berlin e levou pouco perigo à meta do goleiro Ronnow.

Nas melhores oportunidades, o conjunto de Munique falhava nas finalizações. Aos 9 minutos, Upamecano recebeu o passe de Kimmich e soltou o pé, mas a bola saiu por cima. Aos 27, Olise bateu colocado à esquerda do gol. Aos 41, Gnabry chutou forte por cima do travessão. A melhor chance dos visitantes, porém, só veio nos acréscimos, quando Gnabry tabelou com Olise e finalizou à queima-roupa na pequena área, mas Ronnow saiu bem para fechar o ângulo e evitou o tento.

Sem ter conseguido passar do meio de campo na etapa inicial, o Union Berlin mudou a postura no segundo tempo e criou duas boas chances para abrir o placar em menos de 10 minutos. O Bayern, por sua vez, tentava aproveitar os espaços saindo em velocidade pelos flancos, especialmente quando a equipe do técnico Steffen Baumgart se arriscava à frente.

Aos 14 minutos, Urbig, substituto de Neuer, finalmente foi testado com perigo em finalização perigosa de Juranovic, espalmando a bola para fora. O time bávaro respondeu com Musiala, que recebeu boa enfiada de Olise, mas bateu fraco e facilitou a defesa de Ronnow.

O Bayern conseguiu furar a defesa do Union Berlin somente aos 29 minutos. Stanisic recebeu a enfiada de bola de Olise na direita e cruzou rasteiro no meio da área, onde Sane apareceu sem marcação para completar de chapa para o gol: 1 a 0.

O gol sofrido não desanimou o time da casa. Aos 38 minutos, Juranovic cruzou a bola da ponta direita na área, Urbig cortou mal e a bola sobrou para Hollerbach empurrar para o gol e empatar o jogo. A partida ficou aberta nos minutos derradeiros e as duas equipes avançaram em busca do gol da vitória, mas o placar permaneceu inalterado.

Nos demais jogos deste sábado, pela 26ª rodada, o Mainz desperdiçou a chance de se aproximar do Bayer Leverkusen ao ceder o empate por 2 a 2, em casa, para o Freiburg. Os anfitriões foram a 45 pontos, ainda em terceiro, e os visitantes chegaram a 42, em quinto. O Borussia Mönchengladbach visitou o Werder Bremen e venceu por 4 a 2, com três gols de Plea. Já o Augsburg derrotou o Wolfsburg por 1 a 0.