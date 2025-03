Sem Neymar, Santos fecha preparação para pegar Coritiba; veja provável time

Neste sábado, o Santos treinou pela última vez antes de enfrentar o Coritiba, em um amistoso marcado para o domingo, às 18h (de Brasília). Na atividade no CT Rei Pelé, Pedro Caixinha não contou com Neymar, que trata incômodo na coxa esquerda, e João Schmidt, que apresentou, nesta semana, um quadro de virose.

Desta maneira, o treinador do Santos deve fazer algumas modificações na equipe titular parao duelo no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Uma das mudanças se trata da entrada de Benjamín Rollheiser pela primeira vez no 11 inicial. Com Neymar fora, o argentino recém-contratado deve ganhar uma chance e começar jogando pela primeira fez.

Outra modificação é a entrada de Tomás Rincón na vaga de João Schmidt, no meio de campo. O venezuelano, convocado para defender seu país - assim como Soteldo - fez seu último treino antes da data Fifa.

Uma provável escalação titular do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Quanto ao restante dos lesionados, o lateral Aderlan e o volante Hyan estão no processo de transição física para o gramado. Já Souza e Zé Rafael seguem entregues ao departamento médico e se recuperam de suas respectivas cirurgias.

Na atividade deste sábado, ainda, o elenco santista realizou um trote com o jovem Luca Meirelles. O jogador completou 18 anos e fez parte de uma brincadeira com os outros atletas.

O Santos vive uma espécie de intertemporada até a estreia no Brasileirão. O Alvinegro Praiano terá pouco mais de duas semanas para corrigir os erros antes do primeiro jogo pelo torneio nacional. O time volta a campo no dia 30 de março, contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.