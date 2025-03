São Paulo supera Corinthians nos pênaltis e fatura 1ª Supercopa Feminina

São Paulo superou o Corinthians nos pênaltis e sagrou-se campeão da Supercopa Feminina na tarde de hoje, no Morumbis. A decisão nas penalidades terminou 4 a 3 para o Tricolor paulista.

Os times ficaram no zero a zero no tempo regulamentar, e o título foi definido nos pênaltis.

Essa foi a primeira vez que o São Paulo conquistou o título e, de quebra, impôs o fim da hegemonia corintiana na competição. O Timão foi tricampeão em 2024.

Camilinha perdeu pênalti, marcado com auxílio do VAR, no início do 2º tempo. A meio-campista cobrou fraco, e Lelê fez a defesa no canto esquerdo em dois tempos.

Ambas as equipes voltam a campo no dia 24 deste mês, pela estreia do Brasileirão Feminino. As Brabas do Timão visitam o Real Brasília no Bezerrão, às 19h, enquanto as tricolores enfrentam o Flamengo no Luso-Brasileiro, às 21h30.

1º tempo aberto e de poucas chances claras

São Paulo e Corinthians entraram dispostos a buscar o campo de ataque na primeira etapa, movimentando bastante e povoando bem os lados do campo. Porém, em diversos momentos, as defesas deixaram buracos e tiveram dificuldade na saída de bola.

As equipes tiveram momentos de muita afobação, abusando dos passes errados — com menos de 75% de aproveitamento dos toques dos dois lados.

As tricolores tentaram criar a maior parte das jogadas pelo lado esquerdo, com Bia Menezes buscando a linha de fundo, mas boa partes dos cruzamentos não encaixou.

Já as Brabas optaram por jogar no erro das adversárias e exploraram melhor a bola parada. Gabi Zanotti teve a melhor chance da primeira etapa, após Carlinha rebater a cobrança de escanteio de Tamires. Na sobra, a camisa 10 do Timão finalizou no cantinho esquerdo da goleira, que fez boa defesa.

Yaya, do Corinthians, disputa a bola com Bruna Calderan, do São Paulo, na Supercopa 2025 Imagem: Anderson Romao/AGIF

São Paulo perde pênalti e tem gol anulado

O Tricolor Paulista teve mais iniciativa no começo do segundo tempo, foi agudo e premiado com um pênalti — marcado com o auxílio do VAR. No entanto, Camilinha desperdiçou a chance em cobrança displicente, defendida por Lelê.

Deposi disso, os times continuaram com o mesmo "toma lá, dá cá", mas as Brabas tiveram melhores oportunidades com Ariel e Carol Nogueira. As três chances claras pararam nas mãos de Carlinha, em defesas espetaculares.

Nos acréscimos, o Tricolor paulista teve a faca e o queijo na mão para impedir a decisão nos pênaltis. Karla Alves recebeu ótimo passe de Aline Milene, se livrou da marcação e finalizou no cantinho direito de Lelê, que saltou para o lado errado. A bandeira subiu, anulando o gol por impedimento.

Lances importantes

Zanotti na sobra. Tamires cobrou falta fechada, Carlinha afastou da área para a zaga completar, mandando para longe. O Corinthians seguiu no ataque, Gabi Zanotti dominou na área e bateu firme, mas Carlinha foi no canto esquerdo para encaixar a defesa.

Revisão no VAR. Em disputa de Dudinha com Lelê, a goleira fez falta, mas a árbitra mandou seguir. O VAR chamou para a revisão, e a juíza decidiu marcar pênalti.

Camilinha perde pênalti. A meio-campista cobrou fraquinho, no canto esquerdo de Lelê, que defendeu em dois tempos.

Carlinha, a muralha Tricolor! A goleira são-paulina foi fundamental no segundo tempo para segurar o 0x0 no placar. As Brabas tiveram duas oportunidades cara a cara com Ariel: uma em cabeçada da atacante, após cobrança de escanteio; a outra em duas finalizações na pequena área no meio da confusão.

Carlinha de novo! A terceira melhor chance do Timão na segunda etapa foi com Carol Noguera, em finalização de primeira. Tamires avançou pela esquerda, cruzou na medida, e a atacante chegou batendo firme. A goleira tricolor se esticou toda para espalmar a bola no cantinho esquerdo.

Gol tricolor anulado! Aline Milene recebeu passe no se livrou da marcação e finalizou no cantinho direito de Lelê, que saltou para o lado errado. A bandeira subiu, anulando o gol por impedimento.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 (4) x (3) 0 CORINTHIANS

Data e horário: 15 de março de 2025 - 16h30 (de Brasília)

Competição: Final da Supercopa Feminina

Local: Morumbis, São Paulo

Árbitra: Thayslane de Melo Costa

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniella Coutinho Pinto

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Público: 9.031 pagantes

Renda: R$ 126.412,60

Cartões amarelos: Kaká (SAO); Lelê (COR)

Pênaltis -- 4x3

São Paulo: Karla Alves, Kaká, Aline Milene (errou), Bruna Calderan, Robinha.

Corinthians: Gabi Zanotti, Vic Alvuquerque (errou), Andressa Alves, Mariza, Gisela Robledo (errou).

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes (Carol Gil); Robinha, Aline Milene e Camilinha (Karla Alves); Dudinha (Késia Senna), Giovanna Crivelari (Duda Serrana) e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana.

Corinthians: Lelê; Paulinha (Andressa Alves), Mariza, Thaís Regina e Tamires (Juliete); Thaís Ferreira, Vitória Yaya (Carol Nogueira), Duda Sampaio (Gisela Robledo) e Vic Albuquerque; Ariel. Técnico: Lucas Piccinato.