São Paulo fica entre as piores equipes do Paulistão em três quesitos defensivos

O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Paulista de 2025 na última segunda-feira, após a derrota na semifinal para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque. Assim, o Tricolor termina entre os piores times em desarmes, cortes e interceptações por jogo na competição.

Segundo dados do Sofascore, o São Paulo foi a quarta pior equipe em desarmes por jogo no Paulistão, com 14,6. A equipe ficou à frente apenas de Novorizontino (14,4), Portuguesa (13,4) e Mirassol (13,2). Já nos cortes, o Tricolor foi o segundo pior time, com 19,9 por jogo, só o Palmeiras teve menos, com 17,8.

Por fim, o São Paulo terminou o Campeonato Paulista como a equipe com menos interceptações por jogo, com 7,2 por partida.

? Na #SPFCplay, as imagens e informações dos trabalhos do Tricolor nesta sexta-feira!#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/isNyfjUPtb ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2025

Apesar disso, a equipe do técnico Luis Zubeldía ficou com a sexta melhor defesa do Estadual, com 14 gols sofridos em 14 jogos disputados. No quesito, o Tricolor ficou empatado com o Corinthians, que ainda disputa a final da competição, e atrás da Ponte Preta (oito), Palmeiras (dez), que também está na decisão, Novorizontino (12) e Botafogo-SP (13).

Eliminado no Estadual, o São Paulo agora se prepara para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no dia 30 de março, domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Sport, pela primeira rodada da competição, no Morumbis.