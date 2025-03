Santos fecha Paulistão com 76% de aproveitamento na Vila Belmiro

O Santos comprovou, mais uma vez, que a Vila Belmiro é um grande peso ao seu favor nas competições. O Peixe encerrou o Campeonato Paulista com mais 76% de aproveitamento dentro de sua casa, sendo que foi derrotado apenas uma vez na Baixada.

Em sete jogos na Vila Belmiro, o Santos venceu cinco, empatou um e foi derrotado em outro. Desta maneira, o Peixe somou, em sua casa, 16 dos 21 pontos que disputou. Fora, no total, 15 gols marcados e apenas seis tentos sofridos.

A única derrota do Santos na Vila foi contra o Palmeiras, pela terceira rodada da fase de grupos, por 3 a 1, de virada. Guilherme inaugurou o marcador, porém, na etapa final, o Peixe viu Thalys e Richard Ríos cravarem para o Alviverde.

No outro clássico disputado em casa, o Santos superou o São Paulo por 3 a 1, com gols de Guilherme (2) e Gabriel Bontempo. Lucas Moura deixou o único tento do Tricolor.

A critério de comparação, fora de casa, o Santos somou apenas cinco pontos de 21, sendo apenas uma única vitória, em atuação encantadora de Neymar no 3 a 0 sobre a Inter de Limeira. Isto é, aproximadamente 69% dos pontos do Peixe foram conquistados na Baixada Santista.

Agora, o Santos se prepara para estrear no Brasleirão. A partida de abertura acontece diante do Vasco, no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.