Sampaio Basquete vence o AD Santo André de maneira histórica

O Sampaio Basquete venceu o Ad Santo André, neste sábado, por 106 a 63, em jogo válido pela LPF, no ginásio do Parque Celso Daniel. Este foi o maior placar da equipe maranhense em sua história.

O destaque do confronto foi a pivô Gabi Guimarães, que anotou 31 pontos, estabelecendo o recorde do ano, além de oito rebotes e cinco assistências. A MVP da última temporada foi eleita a melhor jogadora da partida.

"Os números são muito por conta das meninas. Nossa equipe é ótima individualmente e a gente está buscando ser melhor coletivamente, então fica muito mais fácil trabalhar quando a gente tem uma Tainá (Paixão) do lado, uma Cacá, uma Sassá, uma Lays. Estou bastante feliz, principalmente pela vitória. Estamos em uma sequência puxada de jogos e agora é trabalhar para?, na segunda-feira?, tentar voltar para São Luís com uma terceira vitória", disse Gabi à LPF.

Além de Gabi, o Sampaio Basquete também contou com as boas atuações de Cacá e Sassá, que marcaram 18 pontos cada. Lays também foi um dos nomes do embate, com um dublo-duplo de 14 pontos e 10 assistências.

"Nosso time está evoluindo e encontrando as melhores escolhas ofensivas, aliando a característica pessoal de cada uma no nosso modelo de jogo. Destaco a Tainá Paixão, que faz um trabalho que talvez não apareça tanto aos olhos do senso comum, mas lidera as ações e com seu exemplo está fazendo essa construção ter qualidade de verdade. Defensivamente estamos ainda um pouco distante do ideal, mas a entrega de cada uma em cada lance nos motivam a melhorar todo jogo. Chegaremos lá", disse David Pelosini, técnico do Sampaio Basquete.

Por parte do Santo André, Leti Rodrigues teve a melhor atuação da equipe, com 18 pontos e sete assistências. Esta foi a segunda derrota seguida do time na competição.

Nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), o Sampaio Basquete visita o Unimed Campinas no ginásio do Tênis Clube de Campinas. Enquanto o AD Santo André confronta o Corinthians, às 19h30 de sexta-feira, no ginásio Wladimir Marques.