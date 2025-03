Saiba como assistir o UFC Vegas 104, card com seis membros do Esquadrão Brasileiro

Uma semana depois da derrota de Alex Poatan na edição de número 313 do Ultimate, o fã de MMA do Brasil terá a oportunidade de deixar a frustração do maior ídolo do país na atualidade para trás neste sábado (15). Com seis representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no card, o UFC Vegas 104 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Atleta tupiniquim escalado para o UFC Vegas 104 com mais rodagem na organização, Elizeu Capoeira é também o representante do país mais bem posicionado entre as lutas de maior importância do card. O experiente meio-médio (77 kg), que vai para sua 17ª aparição no octógono do Ultimate, medirá forças com o americano de ascendência nigeriana Chidi Njokuani no 'co-main event' da noite.

Depois de amargar um breve jejum de vitórias, o lutador paranaense voltou a vencer com um triunfo por nocaute técnico sobre Zach Scroggin, em novembro do ano passado. Curiosamente, assim como o oponente de sua última luta, seu adversário deste sábado também falhou na balança na véspera do confronto. Resta saber se o resultado positivo a favor de Capoeira também se repetirá.

Além de Capoeira, outro membro do 'Esquadrão Brasileiro' que entrará em ação no card principal do UFC Vegas 104 é Brendson Ribeiro. O meio-pesado (93 kg) paraense terá como adversário o invicto atleta do Cazaquistão Diyar Nurgozhay, que fará sua estreia na liga neste sábado.

Brasil no card preliminar

Mais quatro atletas do Brasil subirão no octógono do UFC Vegas 104 no card preliminar. Em um duelo 100% verde-amarelo, Priscila 'Pedrita' e Josiane Nunes vão em busca de recuperação após terem perdido suas duas últimas lutas. Já Stephanie 'Rondinha' e André 'Mascote' chegam embalados por vitórias para enfrentarem Sam Hughes e Daniel Barez.

Luta principal

Dois atletas do top 15 do ranking peso-médio (84 kg) farão o 'main event' da noite. O italiano Marvin Vettori e o georgiano Roman Dolidze, números 8 e 12 da lista, respectivamente, subirão no octógono de olho em melhorarem suas posições na tabela de classificação da categoria - ou pelo menos se manter, no caso de Vettori.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 17h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 20 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.