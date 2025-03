Rony deslancha no Atlético e 'manda recado' ao Palmeiras com taça imediata

Do UOL, em São Paulo

Rony mal completou um mês no Atlético-MG e já levantou um título sendo protagonista após seu adeus turbulento no Palmeiras.

Mais um troféu

O atacante se sagrou campeão mineiro hoje mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América. O Galo havia atropelado na ida com uma goleada por 4 a 0.

O jogador de 29 anos se adaptou de imediato e foi peça importante na fase final da campanha vitoriosa. Ele assumiu a titularidade logo após seu primeiro jogo, quando entrou no segundo tempo do duelo de ida da semi contra o Tombense, e se firmou no onze inicial. Exato um mês depois da estreia, fatura a primeira taça pelo novo time.

Com sua fase artilheira, ele dá uma "resposta" rápida após ter sido descartado pelo Palmeiras. O atacante foi bicampeão da Libertadores e acumulou outros títulos nos cinco anos em que atuou pelo Alviverde, mas estava fora dos planos do time para 2025 e viu sua saída virar uma novela. Tanto que só foi relacionado para um jogo no Paulistão, contra o Água Santa, e esteve em campo por menos de dez minutos.

Só Deus sabe e minha família o que passei o ano passado, precisei ter forças e continuar seguindo com a cabeça muito boa. Foi um momento muito difícil. Muito feliz por mais um título na minha carreira, sou muito competitivo e nós atletas vivemos disso. Espero que esse título seja o primeiro de muitos com a camisa do Atlético. Rony, ao SporTV.

Rony chegou à decisão balançando a rede tanto na semi quanto na ida da final. O camisa 33 fez gols em quatro jogos seguidos, incluindo partidas das duas primeiras fases da Copa do Brasil.

Rony conquista um Estadual pelo quarto ano consecutivo. Ele vinha do tricampeonato com o Palmeiras de 2022 a 2024. Ao todo, ele tem seis troféus de campeonatos estaduais na carreira (quatro paulistas, um mineiro e um paraense).