Roman Dolidze dá o troco e vence Vettori em revanche na luta principal do UFC Vegas 104

Marvin Vettori ficou afastado dos octógonos por quase dois anos. Mas neste sábado (15), voltou a competir na luta principal do UFC Vegas 104. E, apesar de ter exaltado sua evolução no período longe dos holofotes, o tempo de inatividade parece ter cobrado seu preço em seu desempenho. Isso porque, na revanche diante de Roman Dolidze, seu velho conhecido, o italiano não conseguiu fazer frente e acabou derrotado na decisão unânime dos juízes.

Com a vitória, o peso-médio (84 kg) georgiano deu o troco em Vettori, que o havia vencido da mesma maneira em março de 2023. Após desbancar o oitavo colocado do ranking, Dolidze passou a mirar adversários ainda mais bem ranqueados e, com o microfone em mãos, desafiou dois ex-campeões da categoria: Robert Whittaker e Israel Adesanya.

"Primeiro quero dizer ótimas coisas sobre o Marvin por ele ter aceitado essa luta. Foi um grande teste para mim, cinco rounds. Essa luta foi muito importante para mim psicologicamente. Na primeira luta (contra ele), estava indo muito forte, dessa vez eu controlei mais. Eu mereço um top 5 (na próxima rodada), com certeza. Whittaker ou Adesanya, é só me darem a data", declarou o georgiano, ainda no octógono, após sua vitória.

A luta

Dolidze começou o duelo marchando para frente e soltando um cruzado de esquerda. Em resposta, Vettori chutou a perna do rival. Novamente apostando no boxe, o georigiano balançou o rival com uma boa sequência. Na sequência, o confronto foi momentaneamente interrompido por uma choque de cabeças involuntário. Postado no centro do octógono, Roman seguiu superior na trocação, conectando os golpes mais potentes no italiano. Mais à vontade, Dolidze arriscou um chute alto nos segundos finais do assalto, e o ataque explodiu na guarda de Marvin.

Com mais volume de golpes, Dolidze iniciou o segundo round como começou o primeiro. Entretanto, Vettori acusou ser alvo de uma dedada no olho, obrigando Herb Dean a interromper momentaneamente o confronto para instruir o georgiano. A pausa parece ter despertado o ânimo do italiano, que passou a marchar para frente. Atento, Roman recebeu o oponente com belas cotoveladas de encontro. Na reta final da parcial, Marvin cresceu e conseguiu desferir boas sequências de boxe.

Virtualmente atrás no placar, Vettori alcançou seu melhor momento na luta no início do terceiro assalto. Marchando para frente, o italiano conectou um belo direto de esquerda, que fez Dolidze cair no chão. Atento, o georgiano utilizou a grade para se reerguer. Para equilibrar a parcial, Roman lançou três chutes altos seguidos, que atingiram a guarda de Marvin. Apesar de colocar um volume maior de ataques, Dolidze acabou recebendo os golpes mais duros do round.

Sem dar sinais de desaceleração, Dolidze pressionou no início do quarto assalto, conectando uma joelhada e um cruzado que fez Vettori, acuado, recuar. Um pouco mais desgastado fisicamente, o italiano teve dificuldades para encontrar a distância. Com um pisão no rosto do oponente, o georgiano abriu uma vantagem ainda maior na parcial.

Dolidze iniciou o quinto e último round com um chute alto, que explodiu na guarda de Vettori. No melhor estilo 'tudo ou nada', o italiano encurtou a distância e atingiu o adversário com bons cruzados. Com o rosto ensanguentado, Roman passou a se manter mais afastado, controlando as ações com pisões e chutes. Mas em um destes ataques, o georgiano atingiu os 'países baixos' de Marvin, fazendo o árbitro interromper novamente a luta, mas por poucos segundos.

Confira abaixo todos os resultados do UFC Vegas 104:

Roman Dolidze venceu Marvin Vettori por decisão unânime

Chidi Njokuani venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Alexander Hernandez venceu Kurt Holobaugh por decisão unânime

Da'Mon Blackshear venceu Cody Gibson por finalização no segundo round

Brendson Ribeiro venceu Diyar Nurgozhay por finalização no segundo round

Kevin Vallejos venceu Seung Woo Choi por nocaute técnico no primeiro round

Waldo Cortes Acosta venceu Ryan Spann por nocaute técnico no segundo round

Su Young You venceu AJ Cunningham por decisão unânime

Carlos Vera venceu Josias Musasa por finalização no primeiro round

Sam Hughes venceu Stephanie Rondinha por decisão dividida

André Mascote venceu Daniel Barez por finalização no terceiro round

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round

