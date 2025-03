Remanescente de era dourada, Romero quer Corinthians campeão de novo: "Esse é o objetivo"

Remanescente de uma era vitoriosa do Corinthians, o atacante Ángel Romero não esconde o desejo de voltar a fazer o clube ser campeão mais uma vez. Neste domingo, a equipe alvinegra inicia a disputa da final do Campeonato Paulista, contra o arquirrival Palmeiras.

O paraguaio participou de um dos períodos recentes mais vencedores da história do Timão. Ele conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro em 2015 e 2017, além do Estadual de 2017 e 2018. Este último, aliás, teve um sabor especial. Isso porque a equipe ergueu a taça em cima do Palmeiras, em pleno Allianz Parque.

Em entrevista coletiva na Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira, Romero recordou do troféu diante do rival. Ele admite que o Derby em uma final é mais do que especial e afirma que o principal objetivo é ajudar o Corinthians a voltar e levantar uma taça depois de seis anos.

"Título é título, independente do adversário. Mas uma final com o maior rival é ainda mais especial. Tive o privilégio de ganhar em 2018, foi muito bom. Mas a gente pensa mais em nós. Respeitamos o adversário, mas o nosso objetivo é voltar a ganhar um título. São seis anos que não ganhamos e nosso maior objetivo é esse. Vamos lutar, claro que existe uma pressão extra por ser um Derby, mas nosso objetivo é ganhar. Temos que estar concentrados nos dois jogos. A decisão é no segundo, mas os dois jogos são importantes", analisou o jogador.

Romero não tem sido titular do Timão, mas pode ganhar uma chance justamente na final, uma vez que Rodrigo Garro, com dores no joelho direito, é dúvida. Neste caso, Memphis Depay seria deslocado para a função de meio-campista.

Ramón Díaz e Ángel Romero falaram sobre a próxima partida do Corinthians em evento na FPF. ??????#VaiCorinthians pic.twitter.com/AKH6lyk40S ? Corinthians (@Corinthians) March 14, 2025

O atacante, inclusive, tem a fama de aparecer nos momentos que o time mais precisa. Em 2023, por exemplo, ele foi peça fundamental para ajudar o clube a escapar do rebaixamento no Brasileirão. Os números em clássicos também são bons. Já foram nove gols marcados em cima dos rivais do Estado de São Paulo.

"Chegaram na final os melhores times, tiveram méritos. O Derby sempre é especial, seja qual for a competição. Gosto de jogar esse jogo, vai ser uma final atrativa. Tomara que o Corinthians seja campeão", disse Romero.

"Vai ser um jogo muito disputado. Agora são dois jogos, é diferente do clássico da primeira fase. Vai ser um jogo disputado, Derby é Derby. É ser inteligente, jogar com maturidade, saber jogar esse jogo para levarmos o título. O professor sabe o que precisamos corrigir, temos que ser inteligentes para jogar os dois jogos", concluiu.

A primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o segundo encontro foi marcado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35, na Neo Química Arena.

O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do rival alviverde.

De volta à decisão estadual depois de cinco anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o Verdão, que busca um tetracampeonato inédito, despachou São Bernardo e São Paulo, em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico.

O campeão será definido conforme o placar agregado dos dois jogos da decisão estadual. Em caso de empate, o duelo irá para a disputa de pênaltis.