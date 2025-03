Real Madrid diz que 'nunca mais' voltará a jogar sem ter 72h de descanso

O Real Madrid protestou contra a LaLiga e afirmou que 'nunca mais' voltará a jogar sem ter 72 horas de descanso entre as partidas.

O que aconteceu

O protesto foi feito no pré-jogo da emissora oficial do clube, a Real Madrid TV. A nota oficial foi lida por uma comentarista minutos antes do apito inicial do jogo contra o Villarreal, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue venceu por 2 a 1 no El Madrigal.

Esta é uma informação. O Real Madrid nunca mais jogará sem ter 72 horas de descanso

O Real chegou a pedir a transferência do jogo para domingo, mas não foi atendido pela LaLiga, presidida por Javier Tebas. O clube promete ir à Fifa caso seja necessário.

O Real Madrid nunca mais permitirá esse abuso de Tebas, da LaLiga, contra a saúde de seus jogadores e, se isso acontecer novamente, buscará proteção da Fifa

O time merengue entrou em campo hoje apenas 66h depois de eliminar o Atlético de Madri na última quarta-feira (12), pela Liga dos Campeões. O jogo ainda se estendeu aos 90 minutos e contou com prorrogação e pênaltis.

Carlo Ancelotti já havia detonado o calendário em entrevista nesta sexta (14). O técnico do Real Madrid disse que o dinheiro tem prevalecido à saúde dos jogadores.

Não entendo, mas não podemos fazer nada. Acredito que o mínimo deveriam ser 72 horas de recuperação. Mas esse é o calendário que há, e tomara que algum dia se possa mudar. Simplesmente se prioriza o dinheiro, os direitos de televisão... E não a recuperação dos jogadores, que é o mais importante. Se pensa neles por último

Por conta da Data Fifa, o Real Madrid agora só volta a campo daqui a duas semanas. No dia 29 de março, encara o Leganés, no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Espanhol.