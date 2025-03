RB Bragantino confirma contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras

O RB Bragantino anunciou na manhã deste sábado a contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras. O jogador de 22 anos, que assinará com o Massa Bruta até dezembro de 2029, estava envolvido na negociação que levou o meia Lucas Evangelista ao Verdão.

Fabinho se disse muito ansioso para novo desafio com a camisa do Bragantino. O jogador revelou que teve conversas com Jhon Jhon, que atuou junto com o volante na equipe profissional do Palmeiras.

"Estou muito preparado. Fiz a pré-temporada com o Palmeiras e disputei algumas partidas no Campeonato Paulista, então chego pronto e aguardando minha chance com o professor Seabra. Sempre tive vontade de jogar aqui. O Jhon Jhon, que é um amigo muito próximo, sempre falou muito bem do clube e do ambiente, o que aumentou ainda mais meu interesse", revelou Fabinho, em declaração para o site oficial do RB Bragantino.

??????? ?? ????? ?????! ? O meio-campo, de 22 anos, assinou com o Red Bull Bragantino até o final de 2029. ?? Seja bem-vindo! ? pic.twitter.com/p5aEKk5Y2M ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 15, 2025

Fabinho também se despediu do Palmeiras nas redes sociais. O jogador agradeceu a torcida pelo apoio e se disse muito grato com as oportunidades que o clube lhe proporcionou.

"Fala família Palmeiras, aqui é o Fabinho. Passando para agradecer todo o carinho que recebi de vocês. Foram mais de dez anos neste clube, que sou grato e que me deu a oportunidade de me tornar profissional. Cheguei aqui uma criança e hoje saio um homem realizado por tudo que vivi aqui. Porém, agora vou para novos objetivos. Sempre ficarei na torcida por vocês, para sempre uma cria da academia", disse o jogador.

10 anos de casa e uma prateleira repleta de títulos! ? Obrigado, Fabinho! Muito sucesso nos próximos passos da carreira. Você sempre será uma #CriaDaAcademia! ? ? https://t.co/qtohfze34L pic.twitter.com/mL0Yk3ilLM ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 15, 2025

Fabinho foi revelado pelo Palmeiras e fez parte de vários títulos do clube no período. Ao todo foram seis conquistas: três Campeonato Paulistas (2022, 2023, 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa Libertadores (2021).