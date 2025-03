Rafael Girotto ganha eleição e é reeleito presidente da CBCA

Neste sábado, Rafael Girotto foi reeleito presidente da CBCA (Confederação Brasileira de Canoagem). O mandatário seguirá no cargo até março de 2029.

Além de Girotto, o ex-atleta e medalhista olímpico Erlon de Souza foi eleito 1º vice- presidente e Rubens Mario de Faro Pompeo o 2º vice-presidente.

"Hoje é um dia de grande emoção para mim, porque passa um filme na cabeça. Pegamos a confederação em um momento extremamente delicado, talvez o mais crítico da sua história. A palavra que mais ouvia era 'coragem', e era exatamente disso que precisávamos. No entanto, nem sempre era fácil tê-la, e muitas vezes me perguntei se estava no caminho certo, se realmente deveria assumir aquele problema", disse Girotto.

O presidente também destacou o apoio de seu pai, que esteve presente na eleição como representante de clube. Ele ainda agradeceu a à vice-presidente de seu primeiro mandato, Luciana Costa, Rodrigo Barbosa Barbosa - Diretor Geral da CBCa, e Gustavo Moreno Figueiró, atual presidente da Federação de Canoagem do Mato Grosso do Sul.

"Meu pai me encorajou e disse para não desistir sem tentar. Esse foi um conselho valioso", destacou. "A participação deles foi crucial. Sem recursos, percorremos mais de 1.000 km até São Paulo, onde conseguimos uma agenda com o governo municipal e outras entidades e traçamos nossa estratégia de recuperação da entidade" completou.

Além da reeleição, a CBCA também definiu os novos nomes do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Admir Arantes Bueno Subrinho, Sérgio Bessa e Pedro Leão Bispo serão os titulares do primeiro grupo, com Ton Eagleton Rodrigues Fernandes como suplente, enquanto Hiel Gesã Peres de Queiróz e Gustavo Moreno Figueiró formarão o segundo.