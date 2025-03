Questionado em início, Pedro Caixinha ganha sobrevida após chegada de Neymar

Após o retorno de Neymar ao Santos, o técnico Pedro Caixinha ganhou uma sobrevida da diretoria e um respiro para a continuidade de seu trabalho. Sem o craque que veste a camisa 10, o Alvinegro Praiano, comandado pelo português, estava em baixa, somando maus resultados e atuações pobres.

Contratado para esta temporada, Pedro Caixinha estreou pelo Santos com vitória sobre o Mirassol por 2 a 1 no dia 16 de janeiro, na partida de abertura do Paulistão, na Vila Belmiro. Após isso, entretanto, mesmo com o artilheiro Guilherme se destacando, o Peixe acumulou maus resultados, com um empate com a Ponte Preta, seguido de derrotas para Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo.

Além dos placares adversos, o futebol praticado pelo Alvinegro estava sendo muito questionado, principalmente pelos torcedores. Inclusive, a classificação às quartas do Campeonato Paulista não estava definida e o Santos corria risco de uma queda precoce no Estadual.

Sob os "olhares" de Neymar, que já havia sido anunciado, o Santos virou a chave no clássico contra o São Paulo. Em uma empolgada Vila Belmiro, dias após a apresentação do ídolo, o Peixe venceu o São Paulo por 3 a 1 jogando bem.

Os primeiros duelos de Neymar em seu retorno ao Santos, no entanto, não foram seguidos dos melhores resultados. Contra Botafogo-SP e Novorizontino, o craque passou em branco e viu o Alvinegro sair com dois empates. Depois, em Itaquera, o Peixe tentou, mas acabou sendo derrotado pelo Timão por 2 a 1, em uma partida pouco produtiva do camisa 10.

A primeira ótima atuação de Neymar com Pedro Caixinha foi a vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa. O astro deu uma assistência e marcou de pênalti, na Vila Belmiro. Desde então, o português pareceu ter encontrado a formação ideal para o Santos, com Neymar, Solteldo, Guilherme e Tiquinho formando o ataque.

Foram vitórias sólidas sobre o Noroeste (3 a 0) e diante da Inter de Limeira (3 a 0), esta última com um gol e duas assistências de Neymar. Repetindo a mesma formação, o Santos bateu, nas quartas de final, o RB Bragantino, novamente com gol de seu camisa 10.

Em boa fase na semifinal e "de bem" com seu treinador, o Santos foi considerado por alguns como favorito para o embate fora de casa diante do Corinthians. O Timão havia perdido por 3 a 0 o duelo anterior para o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e estava enfraquecido e pressionado.

Porém, lesionado, Neymar ficou apenas no banco de reservas. Desta maneira, Caixinha escalou Thaciano na sua vaga e trouxe Soteldo para armar. A estratégia não funcionou e o Alvinegro mandante venceu por 2 a 1.

Mesmo com a eliminação, as boas atuações com Neymar aliviaram o clima dos bastidores para Caixinha, que vê as primeiras rodadas do Brasileirão como termômetro para sua continuidade. O principal desafio do português, agora, é encontrar uma forma de armar um bom Santos quando não tiver o camisa 10 à disposição.