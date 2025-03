Priscila Pedrita aplica nocaute fulminante em Josiane Nunes em duelo de brasileiras no UFC

Antes de entrar em ação no UFC Vegas 104 deste sábado (15), Josiane Nunes projetou um verdadeiro choque de carretas contra Priscila Cachoeira. E a projeção de 'Josi' foi certeira, mas o combate não teve o desfecho que ela esperava. Em um duelo bastante agressivo desde o início, 'Pedrita' roubou a cena ao aplicar um nocaute fulminante e 'apagar as luzes' da rival, ainda no primeiro round, com um 'upper' certeiro.

Com uma blindagem mental, Priscila colocou um ponto final na má fase e voltou à coluna das vitórias. Bastante emocionada após o triunfo, a brasileira também se destacou com o microfone em mãos. Relembrando seu histórico de vida, Pedrita fez um apelo para ajudar as pessoas que sofrem com vício de drogas e são dependentes químicas.

"Um dos (meus melhores nocautes). Talvez o melhor da categoria. Está entre os melhores. Mas ainda vou me superar, com certeza. Treinei muito com esse cara aqui, que me disse que eu iria pegar ela com esse 'upper'. Tenho uma razão para estar aqui, a luta salvou minha vida, era usuária de drogas, usava crack. Vamos acordar! Dana, Mick, deixa eu ganhar o bônus para eu abrir um instituto para salvar vidas", declarou Pedrita, ainda no octógono, após vencer.

A luta

Logo no início do confronto, Pedrita atingiu Josiante com bons diretos de direita. Por sua vez, Nunes contragolpeou com chutes baixos e cruzados de esquerda. Mais confortável na trocação, Priscila dominou o centro do octógono e fez a rival tentar buscar a queda, mas sem sucesso. Apostando em golpes singulares, 'Josi' balançou a adversária com um 'overhand'. Mas em seu melhor momento no confronto, Nunes foi surpreendida com um 'upper' certeiro de Pedrita, que liquidou a fatura.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round

