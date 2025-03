'Paulistinha', tretas e pênaltis: as finais entre Corinthians e Palmeiras

Palmeiras e Corinthians começam neste domingo (16) a decidir o Paulistão 2025. Será a nona final de Campeonato Paulista entre os rivais, e o retrospecto tem polêmicas, brigas e disputas por penalidades.

O que aconteceu

O Palmeiras leva vantagem em decisões de Campeonato Paulista contra o Corinthians: venceu cinco, enquanto o Timão foi o campeão em três oportunidades.

Se por um lado o Palmeiras disputa sua sexta final consecutiva e é o atual tricampeão, o Corinthians chega como maior vencedor da competição, com 30 títulos - o alviverde tem 26 conquistas.

O histórico das finais entre os rivais é recheado de jogos icônicos, além de algumas polêmicas e brigas. Afinal, "todo mundo sabe o que é um Palmeiras e Corinthians".

Embaixadinhas, decisões por pênaltis e polêmicas

O Palmeiras venceu as quatro primeiras finais diante do Corinthians: 1936, 1938, 1974 e 1993. O Corinthians venceu as três seguintes, em 1995, 1999 e 2018. O Palmeiras voltou a vencer em 2020, último encontro dos rivais em finais de Paulistão.

Na final de 93, o Corinthians venceu o jogo de ida por 1x0, mas o Palmeiras foi campeão após fazer 3x0 no segundo confronto e, na prorrogação, Evair marcar o quarto, gol do título palmeirense. O elenco alviverde reunia alguns nomes consagrados, como Roberto Carlos, Amaral, Zinho, Edmundo e Edílson.

Em 1995, veio o troco do Corinthians. Após dois empates por 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação e Elivelton fez o gol do título alvinegro no Morumbi.

Campeão pelo Palmeiras em 1993, Edílson mudou de lado para ser o protagonista da final de 1999. Entre um jogo e outro da decisão, o Palmeiras conquistou a Libertadores sobre o Deportivo Cali. Na campanha, o Verdão eliminou o Corinthians nas quartas de final.

Edilson fez embaixadinha na decisão de 1999 Imagem: Caio Guatelli/Estadão Conteúdo

O Corinthians já havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0, mas o Palmeiras não perdeu a oportunidade de provocar e os jogadores entraram em campo com os cabelos pintados de verde.

Com o 2 a 2 no segundo jogo e o título assegurado, Edílson fez embaixadinhas e provocou uma briga generalizada, uma das mais marcantes da história do clássico.

Os dois voltaram a se enfrentar apenas 19 anos depois, em 2018, em mais um embate polêmico. O Palmeiras venceu o jogo de ida em Itaquera por 1 a 0, mas o Corinthians devolveu o placar no Allianz Parque e o jogo foi decidido nos pênaltis, com Cássio herói e Corinthians campeão.

Corinthians comemora título Paulista de 2018 no Allianz Parque Imagem: Ale Cabral/AGIF

A polêmica do jogo foi um pênalti de Ralf em Dudu, marcado e cancelado pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Sem VAR à época, os palmeirenses alegaram interferência externa e tentaram impugnar o jogo.

O então presidente Maurício Galiotte declarou que "o Palmeiras é muito maior que um 'Paulistinha", frase que virou provocação corintiana.

A última decisão entre os rivais foi no "Paulistão pandêmico". Após empate sem gols em Itaquera, o Palmeiras vencia a decisão no Allianz Parque até os 51 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Gómez derrubou Jô na área e o próprio atacante converteu o pênalti, dando sobrevida ao Corinthians.

Jovem Patrick de Paula comemora o gol decisivo do Palmeiras na decisão contra o Corinthians Imagem: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Na decisão por pênaltis, deu Palmeiras. Patrick de Paula, recém chegado das categorias de base, bateu o pênalti decisivo que deu o título ao Verdão.

Palmeiras x Corinthians -- Campeonato Paulista 2025

Data e hora: 16 de março, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: UOL Play (streaming), Record (TV aberta), TNT (TV por assinatura), CazéTV (Youtube), Max (streaming), Zapping TV (streaming) e Nosso Futebol (streaming)