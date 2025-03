Palmeiras x Corinthians: mais de 36 mil ingressos vendidos para primeiro jogo da final do Paulista

Palmeiras e Corinthians começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo. As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na tarde deste sábado, o Verdão atualizou a parcial de ingressos e informou que 36.400 ingressos já foram vendidos para a decisão, que conta com a torcida única do alviverde.

A venda geral teve início na manhã deste sábado. Os valores inteiros dos ingressos variam de R$ 240 e R$ 500.

O Allianz Parque recebe um show do Simply Red, neste sábado. Contudo, clube e WTorre farão uma força-tarefa para desmontar o palco, já que, de acordo com as informações da venda de ingressos, todos os setores do estádio estão disponíveis.

Cadê a tropa dos ansiosos? Pelas lentes da TV Palmeiras Sportingbet, os ajustes finais do #MaiorCampeãoDoBrasil e tudo o que rolou antes de mais uma final de @Paulistao ?? https://t.co/wlUyKURbh1 pic.twitter.com/c4RQFz3qTL ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 15, 2025

O Palmeiras avançou à final do Estadual depois de vencer o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque. Na afse de grupos, o Verdão fez 23 pontos e avançou na vice-liderança do grupo D. Antes de passar pelo Tricolor, o Alviverde bateu o São Bernardo.

Enquanto o Timão avançou à fase de mata-mata como líder da chave, com 27 pontos. Nas quartas passou pelo Mirassol e, posteriormente, bateu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. Dono da melhor campanha, faz o segundo jogo da final em casa.

As equipes reeditam a final do Paulistão de 2020.