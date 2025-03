Palmeiras x Corinthians: informações e prováveis escalações do jogo de ida da final do Paulistão

Palmeiras e Corinthians começam a decidir o título do Campeonato Paulista neste domingo. As equipes se enfrentam no jogo de ida da decisão, no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília).

De um lado, atual tricampeão, o Alviverde (2022, 2023 e 2024) busca o tetracampeonato inédito do torneio. Enquanto isso, o Timão busca voltar a conquistar o Estadual depois de seis anos. A última vez que a equipe do Parque São Jorge faturou um título foi em 2019.

Por ter melhor campanha, o Alvinegro tem a chance de fazer o jogo de volta em casa. O Corinthians terminou a primeira fase do Paulistão com 27 pontos, na liderança do Grupo A. Depois, bateu Mirassol (2 a 0) e Santos (2 a 1), nas quartas e semifinal, respectivamente. O Palmeiras foi vice-líder da chave, com 23, e no mata-mata passou por São Bernardo (3 a 0) e São Paulo (1 a 0).

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira só teve olhos para o Campeonato Paulista nestes primeiros três meses de temporada. Já o Corinthians dividiu as atenções para disputa da pré-Libertadores. O Timão, inclusive, vem de uma eliminação na terceira fase do torneio continental para o Barcelona de Guayaquil. Os corintianos perderam o primeiro jogo, por 3 a 0, e até venceram o de volta, mas acabaram fora da competição.

Para a primeira final, o técnico Abel Ferreira ganhou a baixa do zagueiro Gustavo Gómez. Ele, que havia voltado a ficar à disposição no Choque-Rei, depois de se recuperar de lesão na coxa, sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito durante treino e virou desfalque. Assim, ele se junta a Bruno Rodrigues, Paulinho e Mauricio, no Departamento Médico.

Enquanto isso, do lado do Corinthians, Ramón Díaz não confirma a presença do meia Rodrigo Garro. Ele tem jogado no sacrifício por conta de dores no joelho direito e tem presença incerta. O departamento médico do clube faz todos os esforços para tê-lo em campo, mas, caso não seja possível, Romero deve ser o titular. Neste caso, Memphis Depay seria deslocado para o meio-campo.

Por outro lado, o meia Igor Coronado, com lesão no tendão do adutor da perna direita, é baixa certa.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)



Data: 16 de março de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: José Cláudio Rocha Filho

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz