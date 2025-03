Palmeiras busca soberania e Corinthians mira fim de jejum em Dérbi na final do Paulistão

Ramón Diáz prometeu que o Corinthians vai "dar a vida" para vencer o Paulistão, campeonato que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, considera tão importante quanto a Copa do Brasil e o Brasileirão. Os comentários dos técnicos dos times finalistas do Estadual mostram o peso atribuído à decisão que começa às 18h30 deste domingo, no Allianz Parque, e termina dia 27, na Neo Química Arena, após a Data Fifa.

"São nas dificuldades que crescemos. Não penso na minha pressão, mas sim em dar a vida pelo Corinthians", disse Díaz em coletiva organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ao lado de Abel, na sexta-feira. "Esse título vale, e vale muito. Vale o mesmo que o Brasileirão, que uma Copa do Brasil. Viram o que o treinador adversário falou? 'Vamos dar a vida para ganhar'", acrescentou o português.

Os elementos que tornam a conquista da taça do Estadual um feito de extrema importância são muitos. Começa pelo fato de ser tratar de um Dérbi e passa pelo que o triunfo representaria para cada uma das equipes.

Para o Palmeiras, está em jogo a busca pelo quarto título consecutivo, façanha alcançada apenas pelo Paulistano, entre 1916 e 1919, mais de 100 anos atrás. Abel Ferreira, contudo, diz não se importar tanto com isso. "Recordes são números, não é por isso que trabalho. Trabalho para os nossos jogadores serem melhores."

Do outro lado, o Corinthians tenta encerrar um jejum de seis anos sem títulos, que fica ainda mais doloroso por ser vivido em temporadas nas quais o rival alviverde empilhou taças. A última taça levantada foi justamente em uma edição de Paulista, em 2019, quando venceu o São Paulo por 2 a 1 em Itaquera, com gols de Danilo Avelar e Vagner Love, após empate sem gols no MorumBis.

"Nosso objetivo, desde o começo do ano, é voltar a ganhar um título com o Corinthians. Nosso maior objetivo é esse. Que esse grupo de jogadores, treinador, diretoria, funcionários, fique na história do clube", disse o atacante corintiano Ángel Romero.

Além da falta de títulos nos últimos anos, o time alvinegro tem de fazer as pazes com a torcida após a eliminação na Pré-Libertadores. Derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil no Equador, venceu por 2 a 0 o jogo de volta, na Neo Química Arena, e recebeu aplausos ao fim da partida mesmo eliminado, porém com uma dose de cobrança logo em seguida. "É guerra, domingo é guerra", cantaram os torcedores.

Junto à pressão, Ramón Díaz tem de lidar com um elenco muito desgastado e tomar decisões importantes para não comprometer a condição física de alguns atletas. O principal caso é o do meia Rodrigo Garro, que convive com dores no joelho desde o início da temporada e não está mostrando seu melhor futebol, embora tenha sido importante em alguns momentos da temporada.

O treinador argentino não descarta poupar o compatriota e usar os dez dias de intervalo até o jogo decisivo para recuperá-lo. "Todo corpo médico está fazendo todos os esforços para ele participar deste jogo. Vamos fazer todo o esforço para ele participar. Se ele não participar, temos grandes jogadores no ataque para substituí-lo."

Caso Garro não jogue, Talles Magno e Romero são candidatos ao time titular. Igor Coronado, jogador com características mais próximas às do camisa 8, ainda se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita.

No Palmeiras, a baixa mais recente é a do zagueiro Gustavo Gómez. Um dos pilares da equilibrada defesa palmeirense, o defensor paraguaio sofreu uma entorse no joelho durante treinamento na Academia de Futebol e é desfalque certo para o primeiro jogo da final, mas não está descartada a possibilidade de que ele fique disponível para ir a campo em Itaquera. Ele se junta a Maurício, Paulinho e Bruno Rodrigues, que estão no departamento médico tratando lesões mais sérias.

Com isso, a escalação alviverde deve ter uma dupla de zaga formada por Micael e Murilo. Na lateral esquerda, Piquerez deve retomar a titularidade no lugar de Vanderlan, uma vez que está recuperado de lesão na coxa. O meio-campista Lucas Evangelista, anunciado na sexta-feira após ser contratado junto ao Red Bull Bragantino, não está inscrito e não pode ser utilizado.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro (Talles Magno ou Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).