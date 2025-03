Oscar 'ignora' adaptação em volta da China e vira coringa no São Paulo

O meia Oscar descartou rapidamente qualquer questionamento sobre sua forma física após passar oito temporadas no não mais tão badalado futebol da China. A resposta do jogador do São Paulo foi permanecendo em campo, a forma mais irrefutável no esporte.

Presença constante no time

O camisa 8 já se consolidou como o segundo jogador de linha com mais minutos na temporada, com 914. O meio-campista fica atrás somente do zagueiro Arboleda, com 1080, e do goleiro Rafael, com 990. As estatísticas são da plataforma especializada OGol.

Oscar disputou 12 dos 14 jogos do São Paulo no Paulistão, sendo dez deles como titular. Ele só ficou fora de duas partidas, a da primeira rodada contra o Botafogo-SP e também contra a Portuguesa, no sintético do novo Pacaembu. Já os dois únicos duelos em que começou no banco, mas entrou no segundo tempo, foram contra o Bragantino, que o Tricolor usou os reservas, e contra o Palmeiras na fase de grupos, em seu primeiro contato com o gramado artificial.

O jogador de 33 anos atuou durante os 90 minutos em quase todos os confrontos em que começou em campo. Ele foi substituído na metade do segundo tempo apenas na sua estreia, contra o Guarani. Nos outros poucos jogos em que saiu, as trocas foram somente nos acréscimos finais.

A readaptação imediata no Brasil não surpreendeu o São Paulo, que conhecia condição física e do profissionalismo do atleta. O clube já sabia do comprometimento do atleta com sua saúde e do histórico positivo de se lesionar pouco. Na China, ele já disputava quase todos os minutos possíveis e raramente ficava fora de partidas por problemas físicos.

Oscar, do São Paulo, durante o jogo contra o Palmeiras, pela semi do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Eu venho de um futebol [da China] não tão visto no Brasil, mas já tinha forma física muito boa, sempre joguei 90 minutos lá. Aqui também, sou um dos que mais fica em jogo. Nunca tive lesão e não estou tendo problema. Futebol brasileiro é outro, estou feliz de voltar bem. O grupo está ajudando bastante, o Zubeldía também está me dando confiança, isso facilita dentro de campo.

Seguimos direitinho o plano que a comissão técnica fez desde o começo do ano, isso ajudou a jogar todos esses jogos, a ter bastante minutos, tempo de recuperação. Aqui tem estrutura muito boa para se cuidar também, e fora de campo eu já me cuido.

Oscar

Coringa tricolor

Com o craque sempre à disposição, Zubeldía vem utilizando Oscar de diferentes maneiras. O treinador argentino já escalou o jogador mais recuado, centralizado e também próximo dos atacantes, a depender do esquema tático escolhido para cada partida. A presença dele faz o São Paulo ter mais cadência de jogo e qualidade na troca de passes

O camisa 8 atuou também como volante, fazendo dupla com Alisson, no Choque-Rei da semifinal. Foi a primeira vez que o time contou com o quarteto mágico no sistema com três zagueiros. O desempenho do atleta foi elogiado pelo comandante, apesar da eliminação amarga com o pênalti polêmico em Vitor Roque.

Oscar foi um dos melhores jogadores nosso. É um campo que é difícil jogar, ele participou de toda a cadência, foi grande. Atuou mais atrás para ter mais contato com a bola, para a frente seria mais complicado. Ele e Alisson jogaram muito bem, controlaram a bola sempre, por isso tivemos a posse na maior parte da partida.

Zubeldía, após a semi

Oscar comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Corinthians no Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

A versatilidade de Oscar tem rendido frutos ao Tricolor. Ele já balançou a rede duas vezes e deu quatro assistências em sua volta ao clube. O jogador também carrega a expectativa e a responsabilidade de ter sido o maior assistente mundial da temporada passada, com 29 passes para gols de companheiros na China.