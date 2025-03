Organizada do Corinthians convoca torcida para ato em apoio à equipe antes da final do Paulista

Na tarde deste sábado, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou a torcida para um ato de apoio ao elenco antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

A Gaviões convocou a Fiel Torcida para uma ação em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, às 14h30, com o objetivo de "empurrar o time rumo à primeira batalha da final do Campeonato Paulista". A organizada pediu para que aqueles que comparecerem utilizem a camisa preta do Corinthians.

"Que cada jogador sinta no peito o peso dessa camisa, a grandeza dessa história e a força dessa torcida que nunca abandona! Vamos cantar, vibrar e mostrar que, dentro ou fora de campo, somos todos parte desse time", escreveu a organizada em publicação no Instagram.

"Compareça com a camisa oficial do Gaviões ou preta do Corinthians. Nossa voz é combustível para que o Corinthians entre em campo com sangue nos olhos e jogue como pede a tradição: com entrega e muita garra pelo Coringão", complementou o post.

Em nota, a Gaviões da Fiel também pediu aos jogadores que "façam sua parte" no estádio palmeirense, e prometeu que, no jogo de volta, a torcida transformará a Neo Química Arena em um "grande caldeirão".

A primeira partida da decisão entre Corinthians e Palmeiras acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o jogo de volta está marcado para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35, na Neo Química Arena.

O Timão retornou à decisão do Estadual depois de cinco anos e tenta conquistar um título pela primeira vez desde 2019. Além disso, o Corinthians ainda busca evitar o tetracampeonato inédito do rival.

Confira a nota completa divulgada pela Gaviões da Fiel:

"CONVOCAÇÃO GERAL

Salve, família!

Neste domingo (16), a partir das 14h30, é dia de mostrarmos, mais uma vez, o que significa ser Corinthians. Estaremos em frente ao CT Dr. Joaquim Grava para empurrar o time rumo à primeira batalha da final do Campeonato Paulista.

Que cada jogador sinta no peito o peso dessa camisa, a grandeza dessa história e a força dessa torcida que nunca abandona! Vamos cantar, vibrar e mostrar que, dentro ou fora de campo, somos todos parte desse time.

Compareça com a camisa oficial do Gaviões ou preta do Corinthians. Nossa voz é combustível para que o Corinthians entre em campo com sangue nos olhos e jogue como pede a tradição: com entrega e muita garra pelo Coringão.

Jogadores, façam a parte de vocês no chiqueiro, porque a Fiel estará em peso enviando energias de todos os cantos do mundo. E no jogo de volta, dentro da nossa casa, vamos transformar cada canto da arquibancada em um caldeirão para buscar essa taça!

É sangue no olho. É tapa na orelha. É o jogo da vida. E o Corinthians não é brincadeira!".