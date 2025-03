Neymar vê modelo sem credibilidade e ignora polêmica após corte da seleção

Neymar vê falta de credibilidade em modelo e resolveu ignorar a polêmica sobre uma festa privada no interior de São Paulo.

O que aconteceu

O jornalista Léo Dias afirmou que Neymar participou de uma festa na última segunda-feira (10) com a presença de acompanhantes numa chácara em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

Após mostrar que o helicóptero de Neymar estava no local, Léo Dias entrevistou Any Awuada, que na verdade se chama Nayara Macedo, para comentar sobre a festa privada. A modelo disse que se relacionou sexualmente com o jogador "e mais" alguém.

Durante o programa no SBT, Léo Dias ainda noticiou que uma outra pessoa pediu R$ 50 mil para enviar um vídeo com Neymar nessa festa e que Neymar Pai teria pago R$ 80 mil pelo silêncio. O pai de Neymar negou por meio de um áudio enquanto o "Fofocalizando" ocorria.

Via assessoria, Neymar e Neymar Pai disseram que o helicóptero foi emprestado e negaram a participação do jogador, assim como qualquer pagamento para algum vídeo não ir ao ar.

Nós solicitamos o comprovante do PIX que a menina enviou, alegando que era um depósito feito pelo pai, e eles mesmos confirmaram que era falso. Diante disso, esclarecemos que essas informações não correspondem à realidade. Além disso, reforçamos que não houve qualquer pagamento ou transação financeira, como insinuado em algumas matérias. Lamentamos que boatos infundados tenham tanta repercussão e alcancem esse nível.

Assessoria de Neymar

O estafe de Neymar diz que a produção de Léo Dias soube que o comprovante do PIX de Neymar Pai era falso. O jornalista, via assessoria, negou: "Nosso compromisso é sempre com a apuração dos fatos e a transparência na informação". O SBT não se manifestou.

Neymar Pai estuda um processo contra Léo Dias e o SBT. O próprio jornalista publicou posteriormente que a Any Awuada se chama na verdade Nayara Macedo e já foi investigada por vender perfumes falsificados. Ela é acompanhante adulta e mantém perfil no site +18 SPLove. Ela também tem um perfil na plataforma Privacy, usada para a venda de nudes e vídeos eróticos.

A estratégia de Neymar

As notícias tomaram as redes sociais, mas Neymar e as pessoas que trabalham com ele optaram por não rebater. O único posicionamento foi o de Neymar Pai ao vivo, negando o PIX.

Neymar entende que falta credibilidade ao jornalista e, principalmente, à modelo que contou sobre a festa.

O astro ainda crê que essa história da transferência do pai para impedir a publicação do vídeo é "sem pé nem cabeça" e que trata-se de um comprovante PIX falso.

O craque postou normalmente nas redes sociais: publicidade, a presença em um evento de moda e depois a lamentação pelo corte na seleção brasileira. Já a noiva Bruna Biancardi não atualizou as suas redes sociais durante o dia.

Com um edema na coxa esquerda, Neymar não enfrentará Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Ele continuará o tratamento no Santos para estar à disposição no Campeonato Brasileiro.

Antes disso, Neymar irá para Curitiba amanhã. Mesmo sem condições de atuar, ele viajará como embaixador do amistoso do Santos contra o Coritiba, às 18h, no Couto Pereira. A partida foi intermediada por Neymar Pai e terá transmissão do Goat.

O relato da modelo

Nayara Macedo diz que ela foi uma das várias profissionais de sexo que teriam sido contratadas para a festa. A influencer afirmou que que manteve relações sexuais com Neymar e amigos dele, e que teria sido paga em R$ 20 mil por seus serviços.

A acompanhante explicou que teriam sido contratadas pelo menos 20 garotas para entreter Neymar e dez amigos do santista. Ela, porém, relatou que as mulheres "não sabiam" quem havia contratado os serviços e só souberam se tratar do jogador quando chegaram ao local.

A jovem contou que todas as meninas teriam tido seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava".

A festa teria sido encerrada após a esposa de um dos rapazes chegar na chácara e fazer um barraco: "A esposa de um dos organizadores foi ao local e acabou com a festa", contou ela, que classificou a cena como "constrangedora".

Nayara também se defendeu das críticas. "Não estava fazendo mais que meu trabalho. Eu não sou errada, sou solteira, não sou casada, não tenho mulher grávida em casa, não estava lá por safadeza, estava recebendo para estar lá".