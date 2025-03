Lucas Moura teve Paulistão com menos participações em gols da carreira

Referência no elenco do São Paulo, Lucas Moura participou de quatro gols no Campeonato Paulista em 2025. Em quatro edições disputadas em toda sua carreira, essa é a menor marca do jogador na competição.

Lucas disputou 11 jogos nesta edição do Campeonato Paulista, sendo titular em dez oportunidades, marcou três gols e deu uma assistência. Ano passado, o atacante participou diretamente de seis tentos, com duas bolas na rede e quatro assistências, em sete jogos.

Durante sua primeira passagem pelo São Paulo, Lucas disputou o Paulistão em mais duas oportunidades. Em 2012, o jogador disputou 21 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. No ano anterior, foram três bolas na rede e dois passes para gol, em oito partidas.

Lucas nunca venceu o Campeonato Paulista e nem disputou a final. Suas melhores participações foram até a semifinal, em 2011, 2012 e 2025. Nesta temporada, o São Paulo caiu diante do Palmeiras, por 1 a 0, na última segunda-feira, no Allianz Parque.

Ao todo, o jogador tem 205 jogos com a camisa do Tricolor, marcou 53 gols e 37 assistências.

Fora da final do Estudual, o São Paulo volta a campo apenas no dia 30 de março, domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.