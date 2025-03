Líder do Português, Sporting supera o Famalicão e engata terceira vitória seguida

O Sporting venceu o terceiro jogo seguido no Campeonato Português neste sábado, ao bater o Famalicão, por 3 a 1, no estádio Alvalade, em Lisboa, pela 26ª rodada. Fresneda, Gyokeres e Catamo marcaram os gols do líder, enquanto Óscar Aranda fez para o time visitante.

Com o triunfo, o Sporting chegou a 62 pontos e aumentou a vantagem para o vice-líder Benfica, que tem 56. O Famalicão ocupa a nona colocação na tabela, com 34 unidades.

O Sporting volta a campo no próximo sábado, quando visita o Estrela Amadora, novamente pelo Português. O Famalicão, por sua vez, joga apenas no dia 30, contra o AVS SAD, pela mesma competição.

?? Vitória da nossa equipa! VAMOS SPORTING! ? ?? Fresneda, Gyökeres e Geny Catamo.

3-1

Os donos da casa abriram o placar no primeiro minuto do jogo. Gyokeres fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio da área. Francisco Trincão não conseguiu dominar, a bola passou e sobrou para Fresnena, que chutou para o fundo do gol.

Óscar Aranda deixou tudo igual aos 35 minutos, de pênalti. Mas o Sporting respondou na mesma moeda aos 20 do segundo tempo. Gyokeres converteu penalidade máxima e recolocou o Sporting na frente do placar.

Os donos da casa deram números finais à partida aos 43. Gyokeres, nome do jogo, chegou na linha de fundo encontrou Catamo sozinho na segunda trave. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das rendes para decretar a vitória do líder do Português.