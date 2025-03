Leandro Damião é o novo jogador do Blumenau: 'Do topo do futebol à várzea'

Leandro Damião, de 35 anos, é o mais novo jogador do Blumenau Esporte Clube, de São Bernardo do Campo (SP).

A equipe disputa campeonatos de várzea e é o atual tetracampeão da Liga Especial SBC.

O que aconteceu

O anúncio da contratação de Leandro Damião foi feito nesta sexta-feira (14) nas redes sociais do clube. O atacante, que tem passagens por Internacional, Flamengo e Cruzeiro, estava sem clube desde julho de 2024, após deixar o Coritiba.

O clube fez um post contando a história do atacante e recepcionando Damião, que agora "volta às origens" no futebol de várzea.

Do topo do futebol mundial à essência da várzea. Camisa 9 da maior seleção do mundo. Mas a origem nunca se apaga. Agora, o artilheiro retorna às raízes para vestir o manto mais pesado da várzea. A história continua Blumenau EC, no Instagram

O jogador fez sua estreia pelo novo clube ainda na noite de sexta-feira, com vitória por 1 a 0 no Estádio Betão. O clube postou um vídeo do jogador comemorando a vitória.

Pela seleção brasileira, Damião fez 18 jogos e se destacou por um lindo drible em um jogo contra a Argentina. O lance aconteceu em 2011, no Superclássico das Américas, quando o então atacante do Inter deu uma "lambreta" (ou "carretilha", a depender da região) em um defensor argentino e bateu para o gol. Seria um gol histórico, mas a bola acertou a trave e a partida terminou 0 a 0 no estádio Mario Kempes, em Córdoba.