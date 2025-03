Lando Norris garante a pole-position no GP da Austrália; Gabriel Bortoleto larga no 15º lugar

O britânico Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole-position no GP da Austrália de Fórmula 1, em Melbourne, durante a madrugada desta sexta-feira. O primeiro treino classificatório reservou algumas surpresas, entre elas, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que conseguiu avançar ao Q2, deixando para trás seu companheiro Nico Hulkenberg.

A segunda colocação ficou com o australiano da McLaren Oscar Piastri, que correrá em casa neste fim de semana. O Top 3 é fechado pelo atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull.

A corrida do GP da Austrália, realizada no circuito de Albert Park, em Melbourne, será na madrugada deste domingo, às 01h (de Brasília).

Boa volta de Bortoleto no Q1 e a queda de Kimi Antonelli, da Mercedes

O Q1 teve muitas surpresas. O jovem britânico Oliver Bearman, da Haas, teve um problema com sua caixa de câmbio e não realizou uma volta sequer, ficando na última posição para a corrida de domingo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, conseguiu fazer um ótimo tempo de 1m16s516 e alcançou o Q2, eliminando a Mercedes do novato italiano Kimi Antonelli e a Red Bull do neozelandês Liam Lawson.

Os eliminados no Q1 foram: Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Red Bull), Nico Hulkenberg (Sauber) e Kimi Antonelli (Mercedes).

Fernando Alonso eliminado no Q2

No Q2, Gabriel Bortoleto realizou cinco voltas, mas alcançou um tempo inferior ao conquistado no Q1, com 1m17s520. Assim, o brasileiro ficou na 15ª posição.

O experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, não conseguiu despontar e caiu no Q2, no 12º lugar, uma posição acima de seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll.

Os eliminados no Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar (RB).

Q3 e a pole de Lando Norris

Por fim, o britânico Lando Norris garantiu a primeira pole-position da temporada. O piloto da McLaren realizou seis voltas no Q3 e alcançou o tempo de 1m15s096. O australiano Oscar Piastri (1m15s180) e o holandês Max Verstappen (1m15s481) fecharam o Top 3.

Lewis Hamilton, em seu primeiro classificatório com a Ferrari, ficou na oitava posição, com uma volta rápida de 1m15s973. A surpresa do Q3 foi o japonês Yuki Tsunoda, que pilotando um carro da RB, fez o tempo de 1m15s670, garantindo o quinto lugar.

A Williams, que passa por um momento de reconstrução, também teve um bom classificatório, com seus dois pilotos chegando ao Q3. O espanhol Carlos Sainz ficou na décima colocação, enquanto o tailandês Alexander Albon chegou na sexta posição.

Veja como ficou o grid da Fórmula 1 para o GP da Austrália, em Melbourne: