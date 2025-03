Josi Nunes prevê "choque de carretas" em duelo contra Pedrita no UFC Vegas 104

Neste sábado (15), Josiane Nunes e Priscila Pedrita vão medir forças no card preliminar do UFC Vegas 104. E se o combate entre as brasileiras transcorrer conforme o esperado, os fãs podem se preparar para assistir a uma verdadeira guerra na trocação. É isso que também projeta a própria 'Josi'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Josi analisou o duelo contra a compatriota Priscila Cachoeira, a 'Pedrita', e deixou claro que espera protagonizar um 'choque entre carretas' dentro do octógono mais famoso do mundo. Isso porque as duas lutadoras tupiniquins possuem estilos semelhantes, baseados na agressividade e na troca de golpes franco na luta em pé - o que pode fazer com que a previsão de Nunes se cumpra.

"Eu acredito que essa luta vai ser duas carretas se chocando de frente (risos). Ela tem o estilo bem parecido com o meu também. São jeitos diferentes de jogar, mas são estilos parecidos. Nós somos meninas 'caçadoras'. Então, vai ser uma luta muito legal para a galera assistir porque vão ser duas meninas com estilos parecidos, agressivas a todo momento. E claro, se ela vier com surpresa, a gente tem outras armas também", afirmou Josiane.

Luta no UFC Apex favorece estilo

Um ponto que pode facilitar ainda mais a trocação franca entre as rivais brasileiras é o fato do combate ser disputado no UFC Apex, em Las Vegas (EUA). Com um cage menor, o local é ainda mais propício para que atletas cortem ângulos com maior facilidade e consigam encontrar a distância mais frequentemente, favorecendo o estilo agressivo de Josi e Pedrita.

"O cage menor ajuda porque a gente consegue cercar mais a adversária. Não que o cage grande seja ruim, mas a gente tem que trabalhar um pouco mais. Então, o cage pequeno no Apex, para achar a distância, é muito mais favorável", concluiu.

Depois de vencer suas três primeiras lutas no octógono do Ultimate, Josiane Nunes amargou duas derrotas consecutivas. Curiosamente, os tropeços apareceram após a divisão dos penas (66 kg) ser extinta e a brasileira ter que voltar a atuar no peso-galo (61 kg), categoria na qual enfrentará Priscila Pedrita neste sábado. Resta saber se 'Josi' vai levar a melhor no 'choque de carretas' e conseguir encerrar o jejum de vitórias.