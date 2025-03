João Fonseca vence Nishikori e vai à final do Challenger de Phoenix

Número 69 no ranking da ATP, João Fonseca segue brilhando no tênis mundial. Neste sábado, o jovem de 18 anos superou o japonês Kei Nishikori (nº 68), por 2 sets a 0 (parciais de 6/3) e avançou à decisão do Challenger 175 de Phoenix, em 1 hora e sete minutos de jogo.

Agora, João Fonseca terá pela frente Alexander Bublik (nº77 do mundo), do Cazaquistão. O tenista garantiu vaga na final do Challenger após vencer o português Nuno Borges por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).

Fonseca não enfrentou muitas dificuldades no duelo contra Nishikori. O garoto teve grande atuação e dominou o primeiro set, enquanto o japonês demorou a se encontrar no jogo. Um dos destaques do brasileiro foi no quesito saque.

O segundo set foi ainda mais tranquilo para João Fonseca, que conseguiu a vitória no embate sem grandes problemas. O jovem demonstrou bom nível e novamente fechou o set com parcial de 6/3, garantindo seu lugar na grande decisão.

"Tenho trabalhado para isso desde criança, estou fazendo o que tenho que fazer, seguindo minha rotina e focando com meu time, minha família. São pessoas que me ajudam todos os dias, para quem sabe atingir o top 10, talvez um top 5. Nunca sabemos, é tudo no seu tempo", disse João após a partida.

Com a vaga na final, João Fonseca vai em busca de seu quarto título como profissional, o terceiro em Challengers. O brasileiro soma como conquistas o ATP 250 de Buenos Aires, além dos Challengers de Lexington e Camberra, e da competição Next Gen.

A final do Challenger 175 de Phoenix está prevista para acontecer neste domingo, a partir das 18h (de Brasília).